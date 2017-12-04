Bir askerin kediye işkence yaptığı görüntüler

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanlığından, Erzincan'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı kediye işkence yaptığı belirlenen askere disiplin cezası verildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Erzincan Orduevi'nde yaşanan olayla ilgili başlatılan incelemenin sonuçlandırıldığı ifade edilerek, şu bilgiler verildi:

"3'üncü Ordu Komutanlığı Disiplin Kurulunca olaya neden olan personele, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu kapsamında uygun disiplin cezası verilmiştir. Diğer taraftan, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili olarak soruşturmaya devam edilmektedir."