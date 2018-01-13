Bir bardak çorbayla 'gönülleri' ısıtıyor

KONYA (AA) - Konya'da emekli esnaf Lokman Yıldız, eşinin yaptığı 150 kişilik çorbayı, haftanın 3 günü sabah erken saatlerde hayır için hastane önünde vatandaşlara dağıtıyor.

Merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Yıldız, 4 çocuğunun annesi eşi Sıddık ile hayır işleri yapmaya karar verdi.

Kent merkezinde geçen yıl hizmete açılan Dr. Ali Kemal Belviranlı Doğum ve Çocuk Hastanesine gelenlere çorba ikramı fikrini hayata geçiren Yıldız çifti, çevresindekilerin, "Uzun soluklu yapamazsınız, o kadar insana nasıl çorba yetiştireceksiniz." sözlerine aldırış etmeden işe koyuldu.

Emekli maaşı dışında geliri yok

Yıldız ailesi, "hayır mesaisi" adını verdikleri çorba ikramı için sabah 05.00'te kalkıyor. Lokman Yıldız'ın özenle tedarik ettiği malzemeler, eşinin yaklaşık 1,5 saatlik emeğinin ardından lezzete dönüşüyor.

Emekli maaşı dışında geliri olmayan Yıldız, eşinin pişirdiği çorbayı hastane bahçesinde gelenlere yanında ekmekle ikram ediyor.

Haftanın 3 günü sabah 07.00'den öğleye kadar süren "iyilik mesaisi" çevredekilerin de ilgisini çekiyor. Sıddık Yıldız'ın dağıttığı çorbayı tadanlar, ikramın çok lezzetli olduğunu söylüyor. Şaşkınlığını gizlemeyen vatandaşlar, Yıldız ailesine dua ediyor.

Haftada 3 çeşit çorba hazırlayan Yıldız ailesi, belirli aralıklarla sıcak süt ikramında da bulunuyor.

Yazın "limonatacı", kışın "çorbacı dayı"

Çevredekilerin "çorbacı dayı" adıyla seslendiği Yıldız, AA muhabirine bir gününü anlattı.

Emekli olduktan sonra hayır işleriyle ilgilenmeyi amaçladığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Yaşım 55, ömrümün 15 yılını çık, 40 sene bu dünya için çalıştım. Bundan sonra da öbür tarafa, Allah rızası için çalışalım. Soğuk havalarda insanların içi ısınsın. Köyden kentten hastaneye gelen bir vatandaş çorbayı içip de 'Allah razı olsun.' dedi mi, ne mutlu bana. Hayır mesaimiz sabah 05.00'te başlıyor. Eşim çorbayı pişiriyor. Sonra 07.00 gibi alıp buraya geliyorum. Servise başlıyorum. Saat 10.00-11.00'e kadar dağıtıyorum. Ne zaman biterse o zaman gidiyorum. Bazı kişiler 'Niye ücretsiz veriyorsun?' diye soruyor. 'Allah razı olsun.' diyenler çoğunlukta. Bazıları da 'Bu işleri parasız kimse yapmaz.' diye şaşırıyor. Çorbayı içip memnuniyetini dile getiriyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere 3 gün dağıtıyorum. Her gün yapacağım aslında ama gücüm buna yetiyor. Gönüllü yapıyoruz. Allah ömür verdiği sürece dağıtacağız."

Yıldız, yaz aylarında soğuk limonata ikramında bulunduğunu, bundan dolayı da kendisine yazın "limonatacı" kışın "çorbacı dayı" denildiğini anlattı.

Tedavi için geldiği hastanede ücretsiz çorba ikramıyla karşılaşan Çetin Uçar ise 100 kilometre uzaklıktaki bir mahalleden geldiğini, hastane önünde ikramı görünce büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Muhabir: Abdullah Doğan