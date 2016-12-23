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Bir çocuk 5 bin Halepliyi giydirdi

- Konya'da Halep için başlatılan yardım kampanyasına 6 yaşındaki bir çocuğun bağışladığı bot ile kısa sürede 5 bin çift ayakkabı toplandı - Ayakkabı üreticilerinin büyük destek verdiği kampanyaya, Haleplilere en çok ayakkabı gönderen kişiye, ismi öğrenilemeyen bu çocuğun botu verildi - Yardım organizasyonunu yürüten Batı: - "Büromuza, babasıyla 6 yaşında bir çocuk geldi. Babasına ayağındaki botu Halepli çocuklara yollamak istediğini söylemiş. Gönülden verdiği için bunu hüzünle kabul ettik" - "İstanbul'da ayakkabı üretimi yapan bir iş adamı bu ayakkabıyı istedi. En çok bağışı yapan kişiye bu ayakkabıyı vereceğimizi söyledik. Bunun üzerine bu iş adamı 2 bin 500 çift ayakkabıyı Türk Kızılayı aracılığıyla Halep'e gönderdi"

Bir çocuk 5 bin Halepliyi giydirdi

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'da Halep için başlatılan yardım kampanyasına 6 yaşındaki bir çocuğun botunu bağışlamasıyla kısa sürede toplanan 5 bin çift ayakkabı Haleplilere gönderildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı askerlerin ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatması sonrası Halep'ten tahliye edilen siviller, Türkiye'deki hayırseverlerin ve yardım kuruluşlarının desteğiyle yaralarını sarmaya çalışıyor.

Güvenli bölgelere yerleştirilen siviller, soğuk kış günlerinde Türkiye'den gelen yardımlarla hayata tutunuyor.

Halep için başlatılan ve Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi esnafının destek verdiği yardım kampanyasına, 6 yaşındaki bir çocuğun botunu bağışlaması, yardımseverleri duygulandırdı.

Sanayi sitesinde çalışan babasıyla yardımların toplandığı büroya botlarını getiren ve ismi öğrenilemeyen 6 yaşındaki minik hayırsever, esnafın gözlerini yaşarttı.

- Başka botu yokmuş

Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi Başkanı Hüseyin Batı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde bin 350 firmanın ayakkabı ürettiğini söyledi.

Konya'nın Suriyeli mazlumlara yardımda son derece cömert olduğunu vurgulayan Batı, sanayi sitesindeki esnaflarla çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yardım organizasyonuna katkı sağladıklarını ifade etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın "Halep'e Yol Açın" kampanyasına site esnafının destek vermesi için duyuru yaptıklarını belirten Batı, şöyle konuştu:

"Sosyal medya ve çeşitli yollarla esnafımıza bu kampanyayı duyurduk. Büromuza, babasıyla 6 yaşında bir çocuk geldi. Babasına ayağındaki botu Halepli çocuklara yollamak istediğini söylemiş. Gönülden verdiği için bunu hüzünle kabul ettik. Geçen yıl alınmış, bir yıllık bot. Babası yeni bir ayakkabı alma imkanı olmadığı halde çocuğun hatırını kıramıyor. 'Bunu getirdim, alır mısınız' dedi. Normalde sıfır ürünler gönderiyoruz. Kampanyaya eski, kullanılmış ayakkabı almıyoruz. Çocuğun samimiyetini gördük ve aldık. Babası da 'Oğluma bot alacak başka param yok. Ben de 50 lirayı bağışlamak istiyorum' dedi."

- Botu en çok bağışı yapana göndermişler

Etkisinden kurtulamadığı bu duygulandıran fedakarlığı sosyal medyada paylaştığını anlatan Batı, şunları kaydetti:

"İstanbul'da ayakkabı üretimi yapan bir iş adamı bu ayakkabıyı istedi. En çok bağışı yapan kişiye bu ayakkabıyı vereceğimizi söyledik. Bunun üzerine bu iş adamı 2 bin 500 çift ayakkabıyı Türk Kızılayı aracılığıyla Halep'e gönderdi. Konya'da da bu vesileyle 2 bin 500 çift ayakkabı topladık. Buradaki sivil toplum kuruluşları marifetiyle Halep'e gönderdik. Bu ayakkabılar oradaki mazlumlara ulaştırıldı. Küçük bir yavrumuzun bu hareketi binlerce mazluma umut oldu. Telefonla arayıp bu hayırsever çocuğu soruyorlar. Bulamıyoruz geldi ve gitti. İnşallah yine gelir de tanışırız."

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Anahtar Kelimeler:
AyakkabıHalepKüçük Yardımsever
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