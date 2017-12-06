"Bir Gazinin Gözünden 15 Temmuz Gecesi"

DÜZCE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde tankın altında kalarak gazi olan Ferhat Gökmen, Türkiye'nin ve Türklerin sığınacak bir yeri olmadığını ifade ederek, "Bizde de iç savaş olsaydı, kim kimi vuracaktı, nereyi koruyacaktık? Onlar başarılı olsalardı, biz nereye sığınacaktık? Bir yere sığınacak ikinci ülkemiz var mı? Yok. Yoksa biz ne yapacağız, bu ülkeye canımız pahasına sahip çıkacağız." dedi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programda darbe girişimi sırasında tankın altında kalarak gazi olan memur Faruk Gökmen, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Gökmen, 15 Temmuz gecesi yaşanan hainliğin unutulmayacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"O gece DEAŞ terör örgütünün sınırda 5 bin elemanı, doğuda sınırda da PKK terör örgütü bekliyor. İstanbul ve Ankara o hainlerle işgal edilmiş pozisyonda. Onlar başarı elde etmiş olsalar, doğudan PKK ve DEAŞ ülkemize girip ülkemizde terörist eylemler yapacaklardı. Bizde de iç savaş olsaydı, kim kimi vuracaktı, nereyi koruyacaktık? Onlar başarılı olsalardı, biz nereye sığınacaktık? Bir yere sığınacak ikinci ülkemiz var mı? Yok. Yoksa biz ne yapacağız, bu ülkeye canımız pahasına sahip çıkacağız."

Genelkurmay Başkanlığı önünde yaşadıklarını aktaran Gökmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O akşam, Genelkurmay'ın önünde hainlerle uğraşıp duruyorduk. Bir anda aklıma egzoz geldi. Etrafımdakilere 'Üzerimizdeki tişörtleri çıkaralım' dedim, herkes tişörtlerini çıkardı. Tankın egzozunu kapatıp o gaz içeri dolsun istedik. İçeriye gaz dolarsa o hainler kapakları açmak zorunda kalır düşüncesiyle yaptık bunu. İki tankın kapaklarını bu şekilde o hainlere açtırdık. İçeriden çıkan hainleri de silahları ile birlikte polislere teslim ettik. Tankların üzerinde telsiz bağlantısı vardı. Onları da iptal ettik. Herhalde bundan sonra telsizden değil telefon ile iletişime geçmişler."

Gökmen, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.