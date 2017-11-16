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Bir genin daha obezite bağlantısı keşfedildi

Önemli proteinlerin hücre zarına bağlanmasında kilit rol oynayan ankyrin-B genindeki varyasyonların, kişinin çok yemese de kilo almasına neden olabileceği bildirildi.

Bir genin daha obezite bağlantısı keşfedildi

ANKARA (AA) - ABD'deki Research Triangle merkezinin fareler üzerinde yaptığı araştırma, ankyrin-B varyasyonlarının, yağ hücrelerinin glükozu normalden daha hızlı içine çekmesine ve en az iki kat büyümesine yol açtığını gösterdi.

Bilim adamları, bu denkleme yaşlanan metabolizma ve yüksek yağ içeren beslenme düzeni eklendiğinde obezitenin kaçınılmaz olduğuna işaret etti.

Duke Üniversitesi Tıp Fakültesinden Vann Bennett, "Bu genin, atalarımızın kıtlık dönemlerinde enerji depolamalarına yardımcı olduğuna inanıyoruz. Gıda bolluğu yaşanan bugün ise ankyrin-B varyasyonları, obezite salgınını körükleyebilir." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.

Bilim adamlarının, 30 yıl önce keşfettiği ankyrin-B geni, daha önce otizm, kas distrofisi, yaşlanma, diyabet ve ritm bozukluğuyla ilişkilendirilmişti.

Obezite bağlantısı, ankyrin-B varyasyonlarının yol açtığı ritim bozukluğuna sahip farelerin, sağlıklı olanlardan daha şişman olduğunun gözlenmesi üzerine incelenmeye başlanmıştı.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz


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Anahtar Kelimeler:
Ankyrin-BBilimGenObezite
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