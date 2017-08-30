Bir grup vatandaşla Suriyeliler arasında kavga: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da bir grup vatandaş ile Suriyeliler arasında çıkan kavgada 2 Suriyeli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Hanedan Mahallesi Kocavezir Sokak'ta bir grup yöre sakini, Suriyeli bir ailenin kaldığı eve gelerek burada yaşayanları darbetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, eve giren kişileri dışarı çıkardı ve kalabalığın dağılmasını istedi.

Sakinleşmeyen ve dağılmayan yaklaşık 100 kişilik grup ile polis arasında arbede çıktı. Olayların büyümesi üzerine olay yerine özel harekat ve terör ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Polise mukavemette bulunan kalabalıktakiler, emniyet güçlerinin biber gazı kullanmasıyla dağıtıldı.

Evde saklanan ve durumları ağır olan Suriyeli Mahammet (37) ve Mahmut Melehafçı (34) kalabalığın dağılmasından sonra gelen ambulansla Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Suriyeli aile ile mahallelinin gün içerisinde birkaç kere daha kavga ettiği ve tarafların araya girenlerce sakinleştirildiği öğrenildi.



