Bir haftada 13 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Yurt genelinde 25 Aralık 2017-1 Ocak 2018 tarihlerinde düzenlenen terör operasyonlarında 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 119 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 125, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 325, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 493, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 5 zanlı gözaltına alındı.



Planlı operasyonlarda 948'i terör suçları, 98'i düzensiz göç ve 3 bin 764'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 810 şüpheli yakalandı.



Operasyonlarda 5'i ölü, 7'si sağ ve biri teslim olmak üzere 13 terörist etkisiz hale getirildi.



Van, Tunceli, Erzincan, Iğdır, Bitlis, Osmaniye ve Şırnak'taki operasyonlarda örgüt mensuplarınca kullanılan 71 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 23 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.



Güvenlik güçlerince, patlayıcı yapımında kullanılan 262 kilogram madde, 13 el bombası, 17'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 21 silah ile 7 bin 431 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Ayrıca, 19-31 Aralık tarihlerinde terör örgütü DEAŞ'ın yılbaşında eylem yapma ihtimaline karşı 32 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 361 kişi yakalandı. Operasyonlarda bir canlı bomba yeleği, tabanca-av tüfeği ile muhtelif mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.



- Uyuşturucu operasyonları



Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 77 ilde 2 bin 844 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda 447 kilogram esrar, 742 kilogram eroin, 2,26 kilogram kokain, 13,26 kilogram metamfetamin, 5,78 kilogram afyon, 11 bin 914 uyuşturucu hap, 30,3 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 433 kök kenevir ile 532 bin 878 paket kaçak sigara ve 97 ton 280 litre akaryakıt ele geçirildi.



Operasyonlarda 3 bin 764 kişi gözaltına alındı.



Ayrıca, 52 ildeki sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 322 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik 26 Aralık'ta yurt genelinde 2 bin 329 ekipteki 7 bin 85 personelin katılımı ile "Alkol Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda bir sahte alkollü içki imalathanesi ile 68 alkollü içki satış izin belgesi olmayan iş yeri tespit edildi, 11 bin 366 şişe kaçak içki ele geçirildi.

- Siber suçlarla mücadele



FETÖ/PDY, PKK/TAK ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere terör propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğü ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 621 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 130 kişiye yasal işlem uygulandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 444'ü denizlerde olmak üzere 2 bin 645 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 98 zanlı gözaltına alındı.

- "Türkiye Güven Huzur-9" uygulaması

Ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eş zamanlı ve koordineli olarak, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirmelerinin sağlanması, başta asayiş, narkotik ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla 29 Aralık'ta bugüne kadar gerçekleştirilen uygulamalar içinde en yüksek katılımlısı olan, 14 bin 584 ekipteki 80 bin 757 personelin görev aldığı, 33 hava ve 70 deniz aracı ile 305 dedektör köpeğin kullanıldığı, 4 bin 315 hassas nokta ve 14 bin 574 umuma açık yerde "Türkiye Güven Huzur-9" uygulaması gerçekleştirildi.