Bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Yurt genelinde 18-25 Aralık'ta düzenlenen terör operasyonlarında 25 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 187 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 209, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 106, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 617, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 15 zanlı gözaltına alındı.



Planlı operasyonlarda 947'si terör suçları, 106'sı düzensiz göç ve 3 bin 358'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 411 şüpheli yakalandı.



Operasyonlarda 4'ü ölü, 15'i sağ, 6'sı teslim olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi.



Batman, Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Hakkari, Muş, Osmaniye, Tunceli ve Şırnak'ta yürütülen operasyonlarda, örgüt mensuplarınca kullanılan 49 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 20 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.



Güvenlik güçlerince, patlayıcı yapımında kullanılan 367 kilogram madde, 1 el bombası, 9'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 10 silah ile 179 muhtelif mühimmat ele geçirildi.



- Uyuşturucu operasyonları



Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 77 ilde 2 bin 449 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda 1 ton 233 kilogram esrar, 277 kilogram eroin, 2,20 kilogram kokain, 7,56 kilogram metamfetamin, 34,69 kilogram afyon, 17 bin 766 uyuşturucu hap, 2,82 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 8 bin 358 kök kenevir ile 670 bin 811 paket kaçak sigara ve 30 ton 830 litre akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 bin 358 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, 47 ildeki sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 425 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 266'sı denizlerde olmak üzere 4 bin 305 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 106 zanlı gözaltına alındı.

- Siber suçlarla mücadele



FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere terör propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 500 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 129 kişiye yasal işlem uygulandı.

- Çocukların güvenliğine yönelik uygulamalar

Güvenlik güçlerince yılbaşı öncesi üniversite, lise, ortaokul ve ilkokul çevrelerinde huzur operasyonları yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eş zamanlı ve koordineli olarak, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, vatandaşların yaklaşan yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla 74 bin 162 personel, 13 bin 525 ekip, 11 hava aracı, 84 deniz aracı, 316 köpek ile 4 bin 329 hassas noktada "Türkiye Güven Huzur-8" uygulaması gerçekleştirildi.

Ayrıca, gençlerin ve çocukların eğitimleri dışında sosyal hayatlarını geçirdikleri yerlerin güvenli bir ortam haline getirilmesi ile okullarına geliş ve gidişlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla umuma açık yerler (kafe, elektronik oyun salonu, internet salonu, park ve bahçeler) ve bu alanların gidiş geliş istikametlerinde, şüpheli ve aranan kişiler ile suç unsuru niteliğindeki ateşli silah, kesici delici alet, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ele geçirilmesi amacı ile 9 bin 896 personel, 2 bin 891 ekip, 12 köpek ile "Güvenli Eğitim- 3" uygulaması yapıldı.

Çocukların huzur, güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri için servis araçlarının denetlenmesi, ayrıca okul çevresinde uyuşturucu madde satışına engel olunması amacıyla da 4 bin 69 ekip, 16 bin 904 personelin katılımı ile 5 bin 604 okul ve çevresinde "Çocuklarımız Güvende" uygulaması icra edildi.











