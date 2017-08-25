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Bir haftada 450 yabancı uyruklu yakalandı

- Akdeniz ve Ege Denizi'nde sahil güvenlik unsurlarınca bir haftada 450 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla dört kişi gözaltına alındı

Bir haftada 450 yabancı uyruklu yakalandı

ANKARA (AA) - Akdeniz ve Ege Denizi'nde sahil güvenlik unsurlarınca bir haftada 450 yabancı uyruklu yakalandı. Aynı süre içinde, organizatör olduğu iddiasıyla dört kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Akdeniz ve Ege Denizi'nde kaçak geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu faaliyetler kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kara ve deniz unsurlarınca, 18-25 Ağustos'ta Akdeniz, İzmir, Güney ve Kuzey Ege Grup Komutanlığının sorumluluk sahasındaki 11 olayda 450 yabancı uyruklu yakalandı, 4 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Düzensiz göçün engellenmesine yönelik faaliyetlerde, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Mersin bölgesindeki olayda, Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edilmesi üzerine, ekipler tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde bir yabancı uyruklu denizden sağ olarak kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik deniz ve hava unsurları tarafından, Didim bölgesindeki bir düzensiz göç olayında ise karada tespit edilen 36 yabancı uyruklunun Jandarma ekipleri tarafından yakalanması sağlandı.

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