Bir iyilik hareketi: Gönüllüler

İSTANBUL (AA) - EMİN İLERİ - Uzun yıllardır Afrika ülkelerine yardım götüren "Gönüller" iyilik hareketi, 5 bin 886'sı göz ameliyatı olmak üzere çeşitli hastalıklardan 9 bin 824 kişinin ameliyat edilmesini sağladı.

"Gönüllüler"in Başkanı İbrahim Ceylan, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren aile şirketini yönetirken, ihtiyaç sahiplerinin de hayatına dokunmak istedi.

Marmara, Düzce ve Keşmir depremlerinde arkadaşlarıyla bir araya gelerek ilk yardım faaliyetlerini gerçekleştiren Ceylan, çoğunluğu doktorlardan oluşan hareketi arkadaşlarıyla birlikte kurumsallaştırdı.

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005 yılından beri yılda iki kez Afrika'ya gittiklerini söyledi. Afrika'daki yaraları sarmanın, çaresizliği ortadan kaldırmanın kısa dönemde imkansız olduğunu belirten Ceylan, "Hal böyleyken birçok sivil toplum kuruluşu gibi kendimizi Afrika’da bulmamız sürpriz olmadı. Yaklaşık 12 yıldır Afrika'ya insani yardım amacıyla gidiyoruz. Dünyada örneği olmayan, birçok kuruluşa örnek olmasına çalıştığımız ve sonuç aldığımız bir sistem uyguluyoruz." diye konuştu.

Afrika'ya insani yardım amacıyla giden Gönüllüler’in aslında birçok derneğin üst çatısı olduğunu belirten Ceylan, çalışmaları ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden 18 dernek projelere katıldı. Her seyahati de 5-6 dernek ile beraber gerçekleştiriyoruz. Projelerin tamamına yakınını sağlık çalışmaları oluşturduğu için ekibin üçte ikisi doktor ve hemşirelerden oluşuyor. Bu çalışmaların yanında ek olarak kuyuların açılması, kardeş aile kapsamında keçi dağıtımı, dört ülkede ramazan iftar programları gibi projeler yürütüyoruz.”

- "760 bin kişinin yaşadığı yerde toplam 3 doktor var"

Ceylan, yardım çalışmaları kapsamında bugüne kadar gittikleri ülkeler hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Son yıllarda Suriye yardımlarımıza öncelik verdik. Myanmarlı Müslümanların maruz kaldıkları zulme her ne kadar dünya gözünü kapayıp kulaklarını tıkasa da durumun aciliyeti dolayısıyla tüm kaynaklarımızı Bangladeş topraklarına sığınmak zorunda kalan Müslümanlara yardıma harcıyoruz. Biz her defasında değişik ülkelere gitmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. İlk önce hangi ülke olmalı düşüncesi ile Afrika verilerini incelediğimizde bu ülkenin Nijer olmasına gerektiğine karar verdik ve 2005 yılında bu ülkede başladık ve halen devam ediyoruz. Maradi bölgesine gidiyoruz. Operasyonlarını yaptığımız Tesoua ve Aquie şehirleri bu bölgede yer alıyor. Orada 760 bin kişi yaşıyor ve iki şehirde toplam 3 doktor var. Uzman bir cerrah, göz, kulak-burun-boğaz, çocuk, kadın hastalıkları doktoru ve diş hekimi hiç yok. Bu bölgeye her altı ayda bir düzenli olarak gidiyoruz. Bugüne kadar sadece sağlık amaçlı 21 kez gittik, artık o bölgelerden yakın gelecekte ayrılmamız mümkün gözükmüyor.”

- "Afrika'da 172 bin 252 hastanın hayatını dokunduk"

Ceylan, birçok Afrika ülkesi ve diğer ülkelerden sağlık ve insani yardım konusunda kendilerine talepler geldiğini, bu bağlamda Çad, Burkina Faso, Mali ülkelerine ikişer kez gidildiğini, ayrıca Komor Adaları, Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan ülkelerine sağlık operasyonları düzenlediklerini ve bu ülkelere ilaveten Sierra Leone ve Afganistan'da insani yardım faaliyetlerinde bulunduklarını, bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Bugüne kadar 172 bin 252 hastanın hayatını dokunduklarını, çeşitli hastalıklardan 9 bin 824 kişinin ameliyat edilmesini sağladıklarını söyleyen İbrahim Ceylan, "Katarakt en önemli sağlık problemlerinden birini oluşturuyor. Kırsalda 1 milyon kişiye bir göz hekimi düşse de gittiğimiz bölgelerde maalesef hiç göz hekimi yok. Hasta sayısı oldukça fazla olduğu için çift göz kataraktların ancak birini ameliyat edebiliyoruz. Hasta yaşı 25'in altında olan hastaların iki gözünü ameliyat ediyoruz. Günümüze kadar 20 bin 281 kontrol edilen gözden 5 bin 886 görmeyen göz ameliyat edildi, artık görüyorlar." ifadelerini kullandı.

Her seyahatlerinde çıtalarını biraz daha yükselttiklerini belirten Ceylan, gittikleri bölgelerde diş, kulak burun boğaz ve kadın hastalıklarına bağlı rahatsızlarla mücadele ettiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Sağlık çalışmaları dışında en başarılı olduğumuz proje dul ve yetimlere 3 süt keçisini kardeş aile formatında teslim etmemiz. Özellikle Afrika'da bir başkasına muhtaç olarak yaşayan dul ve yetimler kısa sürede alan el değil veren el durumuna gelmelerine yol açan sonuçları son derce olumlu olan ve birçok uluslararası kuruluşlara örnek olan balık tutmayı öğretme projesi. Bugüne kadar toplam 20 bin 156 keçiyle 160 bin kişi bir başkasına muhtaç olmadan yaşıyor.”



Suyun Afrika'nın medeniyet basamağı olduğunu ve hala birçok köyde su bulunmadığını belirten Ceylan, "Elimizden geldiğince suyu yanlarına getirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar sadece Nijer ve komşu ülkelerle birlikte açılan kuyu sayımız 484 ulaştı, halen çalışma sürdürülen kuyu sayısı 572." dedi.

Çalışmalarında şeffaf olduklarını da vurgulayan Ceylan, yapılan yardımlarını tek tek fotoğraflayıp bağış sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

- "Sağlık Bakanlığı ve TİKA partnerimiz"

Ceylan, Sağlık Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) en büyük proje ortakları olduğunu ifade ederek, "Projelerimizi bu kurumlarımız desteğinde büyütüyoruz. Bugüne kadar projelerimize 462'sı doktor, diş hekimi, hemşire ve teknisyenlerden olmak üzere lojistik ekibimizle birlikte 696 gönüllü katıldı. Burada Sağlık Bakanlığımızın büyük desteği var, sağlıkçılarımızın tamamına yakını Sağlık Bakanlığımız personeli ve Bakanlığımızın görevlendirme izni ile geliyorlar yıllık izinleri yanmıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye içinde de faaliyetleri olduğunu söyleyen Ceylan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde yetiştirme yurtlarından aldığımız 2-4 yaş aralığındaki çocukları kiraladığımız gönül evlerine yerleştirerek çocukların aile ortamında büyümesini amaçlıyoruz. 5 gönül evi ve 25 çocuğumuz var. Özellikle İstanbul'da sokaklarda pek görmediğimiz çok zor şartlarda yaşam sürdüren Suriye'den göçmek zorunda kalmış yüzlerce aile var. Yaklaşık 650 aileye ev eşyası teslimi gerçekleştirdik. 150'ye yakın aileye gıda, temizlik maddeleri ve kışın kömür yardımı yapıyoruz."