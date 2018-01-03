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Bir kapkaçtan diğerine otobüsle gitmişler

- Antalya'da yılbaşı eğlencesine para bulmak için kapkaç yöntemiyle kadınların çantasını çalan iki kişi gözaltına alındı - Kapkaçın ardından belediye otobüsüne binen zanlılar, güvenlik kamerasınca görüntülenince yakalandı

Bir kapkaçtan diğerine otobüsle gitmişler

ANTALYA (AA) - Antalya'da yılbaşı eğlencesine para bulmak için kapkaç yöntemiyle kadınların çantasını çalan iki kişi yakalandı.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde üç saat arayla Meryem Yağmur (75) ile Esra Sayımlar'ın (30) çantasının kapkaç yöntemiyle iki kişi tarafından çalınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ilçede 100'e yakın güvenlik kamerasını inceledi.

Eşkalleri belirlenen zanlıların belediye otobüsüne bindiği belirlendi. Otobüsün güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, elinde kadın çantası bulunan zanlıların, ikinci olayın gerçekleştiği caddede otobüsten indiğini tespit etti.

Şüpheliler Salih Ç. (22) ile Okan G. (21) gözaltına alındı. İfadelerinde suçlarını itiraf eden zanlıların, Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda attıkları çantalar bulundu.

Zanlıların, emniyetteki ifadelerinde, yılbaşı eğlencesine para bulmak için çaldıkları çantadan 200 lira çıkınca, yeniden kapkaç yapmaya karar verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Söz konusu kişilerin, Esra Sayımlar'ın çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yanında çocuğuyla yürüyen Sayımlar'ı uzun süre takip eden zanlıların arkasından koşup çantasını çalması görülüyor.

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