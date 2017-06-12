Bir kilometrelik iftar sofrası

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesince kurulan yaklaşık 1 kilometrelik sofrada 3 bin kişi iftar etti.

Kastamonu Belediyesince, Belediye Caddesi'nde 1 kilometre uzunluğunda sofra kuruldu.

Akşam ezanının okunmasıyla ellerini semaya kaldıran yaklaşık 3 bin kişi, yaptığı duanın ardından orucunu açtı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, masaları tek tek dolaşıp vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Babaş, onlara çeşitli oyuncaklar verdi.

İftara katılan vatandaşlardan İsmet Haliloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yufkacılık yaptığını söyledi. Haliloğlu, "Sokak iftarları ramazan ayının vazgeçilmezlerinden oldu. Biz de tüm sokak iftarlarını yakından takip ediyoruz. Tüm iftarlara ailecek gidiyoruz." dedi.

İftarların kaynaşmayı sağladığını dile getiren Haliloğlu, "Burada hep birlikte yemek yiyerek aynı sofrayı paylaşıyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

İftarın ardından caddede geleneksel ramazan etkinlikleri yapıldı.