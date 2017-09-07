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Bir kişinin tartıştığı adamı ve köpeğini av tüfeğiyle yaralaması

- Karabük'te tartıştığı şahsı ve onun köpeğini av tüfeği ile vurarak yaralayan kişi serbest bırakıldı - Tedavi altına alınan yaralı şahıs taburcu olurken köpeği kurtarılamadı

Bir kişinin tartıştığı adamı ve köpeğini av tüfeğiyle yaralaması

KARABÜK (AA) - Karabük'te tartıştığı şahsı ve onun köpeğini av tüfeğiyle yaralayan kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, evinin karşısında köpeğini dolaştıran Mustafa T'yi ve köpeğini vuran M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa T, tedavisinin ardından taburcu oldu. Mustafa T'nin köpeğinin ise telef olduğu öğrenildi.

Önceki gün, Kurtuluş Mahallesi'nde oturan M.Ş. (80), evinin karşısında köpeğini dolaştıran Mustafa T'yi (56) uyarmış, ikili arasında tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş, evinden getirdiği av tüfeğiyle Mustafa T'ye ve köpeğine ateş etmişti.

Yaralanan Mustafa T, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, yaralı köpek de Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alınmıştı. Polis M.Ş'yi gözaltına almıştı.

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