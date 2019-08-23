Bir Mama 500 Kalori

Sports International tarafından 22 Temmuz’da ’Kahraman Sensin’’ sloganıyla yola çıkılan, 1 Mama 500 Kalori sosyal sorumluluk projesi geçtiğimiz günlerde sona erdi. 1000 kg mama hedefi ile yola çıkılan projeye yüksek bir katılım gerçekleşti. Bağışlanmak istenen miktarda mama ile resepsiyona gelen hayvan severler özel olarak hazırlanan ders programlarından da yararlanma imkânı buldu. Hem kendi sağlıkları için hem de sokaktaki hayvanlar dostlarının sağlığı için bu projeye adım attıklarını ve beklenilenden daha fazla bir ilgi ile karşılaştıklarını anlatan Sports International Spor Hizmetleri Grup Müdürü Hasan Kılınçer “Projeye başlarken hedefimiz tüm tesislerimizde toplam 1000 kg mama demiştik. Beklediğimizden daha yüksek bir katılım ile tüm tesisler olarak 6543 kg mama ile tamamladık. Öncelikle tüm ekibinizin, bu projeye destek veren tüm üyelerimizin, mamaları sokaktaki hayvan dostlarımıza ulaştırmaya başlayan tüm gönüllülerin ve derneklerin emeğine sağlık. Bu projemiz özelinde Mavişehir, Ataköy, Kadıköy tesislerimize kendilerine koydukları hedefin üzerine çıktıkları için de ayrıca teşekkür etmek isterim” dedi.







