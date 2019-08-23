Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji İsmail istanbul food istanbul
Umre için kayıtlar başladı
Umre kayıtları başladı
Hijyende en üst seviye
Hijyende en üst seviye
İnsan eliyle felaket!
İnsan eliyle felaket!
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Bir Mama 500 Kalori
Bir Mama 500 Kalori

Bir Mama 500 Kalori

Sokakta yaşayan hayvan dostları için ‘Bir Mama Beş Yüz Kalori’ projesini başlatan Sports International şubeleri yüksek katılımcı ile 6543 kg mama topladı.

Bir Mama 500 Kalori
banner17

Sports International tarafından 22 Temmuz’da ’Kahraman Sensin’’ sloganıyla yola çıkılan, 1 Mama 500 Kalori sosyal sorumluluk projesi geçtiğimiz günlerde sona erdi. 1000 kg mama hedefi ile yola çıkılan projeye yüksek bir katılım gerçekleşti. Bağışlanmak istenen miktarda mama ile resepsiyona gelen hayvan severler özel olarak hazırlanan ders programlarından da yararlanma imkânı buldu. Hem kendi sağlıkları için hem de sokaktaki hayvanlar dostlarının sağlığı için bu projeye adım attıklarını ve beklenilenden daha fazla bir ilgi ile karşılaştıklarını anlatan Sports International Spor Hizmetleri Grup Müdürü Hasan Kılınçer “Projeye başlarken hedefimiz tüm tesislerimizde toplam 1000 kg mama demiştik. Beklediğimizden daha yüksek bir katılım ile tüm tesisler olarak 6543 kg mama ile tamamladık. Öncelikle tüm ekibinizin, bu projeye destek veren tüm üyelerimizin, mamaları sokaktaki hayvan dostlarımıza ulaştırmaya başlayan tüm gönüllülerin ve derneklerin emeğine sağlık. Bu projemiz özelinde Mavişehir, Ataköy, Kadıköy tesislerimize kendilerine koydukları hedefin üzerine çıktıkları için de ayrıca teşekkür etmek isterim” dedi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bir Mama 500 KaloriBir Mama Beş Yüz KaloriSokak HayvanlarıSports International
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5