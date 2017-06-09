Bir mektup 74 kız öğrencinin hayatını değiştirdi

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta aileleri ikna edilerek okula kazandırılan 74 kız öğrenci, karne almanın mutluluğunu yaşadı.

Çeşitli nedenlerle eğitimden mahrum kalan kız öğrencinin geçen yıl yazdığı mektup, Taşoluk İmam Hatip Ortaokulu yöneticilerini harekete geçirdi.

Okul yönetimi, "Kardelenler eğitimsiz kalmasın" sloganıyla 6 kişilik ikna ekibi oluşturdu. Öğretmenlerden oluşan ekibin köy köy dolaşarak tespit ettiği 74 öğrenci, aileleri ikna edildikten sonra eğitime kazandırıldı.

Yarım kalan eğitimlerini tamamlama fırsatı bulan öğrencilerin başarısı karne notlarına da yansıdı. Çoğu takdir ve teşekkür belgesi alan 74 öğrenci, hem öğretmenlerini hem de ailelerini sevindirdi.

- "Kızlarımızın karne sevincine ortak olduk"

Okul Müdürü Muhterem Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kız öğrencisinin gönderdiği mektup üzerine böyle bir çalışma başlattıklarını anlattı.

İkna ekibinin köy köy gezerek kızları okula kazandırdıklarını ve amaçlarına ulaştıklarını ifade eden Özden, şöyle konuştu:

"Geçen yıl farklı nedenlerle eğitime ara vermiş kız çocuklarımızın okula devamının sağlanması için gönüllü olarak okul bünyesinde ikna ekibi kurduk. Ekibimiz köy köy gezerek 74 kız öğrencimizi okula kazandırdı. 'Kardelenler eğitimsiz kalmasın' sloganıyla hareket ederek 5'inci ve 6'ncı sınıf kız öğrencilerimizin okula devamını sağladık. Kızlarımızın karne sevincine ortak olduk. Öğrencilerimizin çoğu takdir ve teşekkür belgesi aldı."

- "Kız çocuklarının okumasına önem veriyoruz"

Türkçe öğretmeni Esra Bilgiç, gönüllü olarak ikna ekibinde yer aldığını ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Ekibin çalışmalarının verimli geçtiğini dile getiren Bilgiç, "İkna yolculuğumuz öğrencimizden aldığımız bir yardım mektubu ile başladı. Güzel sonuçlar aldık. Mektubun sayesinde 74 kız öğrencimizi okula kazandırdık. İkna ekibi olarak bunun gururu ve sevincini yaşıyoruz." dedi.

Köy köy dolaştıklarını ifade eden Bilgiç, şöyle devam etti:

"Aileleri ikna etmeye çalıştık. Özellikle kızları okutmasını söyledik. Kız çocuklarımız okula devam etmektedir. Karnelerini vermenin gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz çok güzel başarılar elde etti. Temennimiz onları daha güzel yerlerde görmek. Ekipte olduğum için çok mutluyum. Her işin bir zorluğu oluyor. Aileler kızları okutmak istemediğini söylediler. Biz de okul okumanın güzelliklerini anlattık. Aileler kız çocuklarını okula gönderdikleri için çok mutlular. Amacımız kız öğrencilerimizin geleceğini kurtarmak. Bir kızın okuması demek bütün insanlığın kurtulması demektir. O yüzden kız çocuklarının okumasına önem veriyoruz."

Okula kazandırılan 6'ncı sınıf öğrencisi Sevnur Şanlı da annesinin hastalığından dolayı okula gidemediğini belirterek, "Öğretmenlerim geldi, okulu tanıttı. Okulu çok seviyorum. Öğretmenler annemi ikna etti. Çok mutluyum. Takdir belgesi aldım. Okumayan arkadaşlarıma okul okumalarını tavsiye ediyorum. Anne babalarına sesleniyorum 'Lütfen kızların okumasına izin verin." diye konuştu.

"Arkadaşlarım her gün okulda yaptıklarını anlatıyorlardı. Ben de onlara özendim." diyen öğrenci Fatma Bingöl de "Okula gitmek istedim. Öğretmenlerimiz eve gelerek ailemi ikna etti. Onların sayesinde bu takdir belgesini almaya hak kazandım. Eğitimimi tamamladıktan sonra hedefim spiker olmak." ifadesini kullandı.

- "Başarılı olduğum için ailem beni okutacak"

Ceylan Sağın da okullu olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Ailem beni okula göndermiyordu. Öğretmenlerim ailemi ikna etti ve beni okula kazandırdılar. İleride doktor olacağım. Doktor olmak için çok çalışacağım. Teşekkür belgesini aldım. Annem babam çok sevinecek. Başarılı olduğum için ailem beni okutacak." dedi.