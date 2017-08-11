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Bir metrekarelik tezgahta yarım asırlık ekmek mücadelesi

- Muş'ta yaşayan Yayık, 50 yıldır aynı yerde açtığı bir metrekarelik tezgahında esans, tespih, baston ve fes satarak ailesinin geçimini sağlıyor - 6 çocuk babası Yayık: - "Çocuklarımı bu tezgahtan kazandığım parayla büyüttüm. Ne zenginim ne de borçluyum"

Bir metrekarelik tezgahta yarım asırlık ekmek mücadelesi

MUŞ (AA) - MEHMET CAN ALKAŞ - Muş'ta 72 yaşındaki Halis Yayık, 50 yıldır aynı yerde açtığı bir metrekarelik tezgahında esans, tespih, baston ve fes satarak geçimini sağlıyor.

Kent merkezindeki PTT Caddesi'nde 1967 yılında bir metrekarelik tezgah açan Yayık, o zamandan bu yana aynı yerde esans, tespih, baston ve fes gibi çeşitli malzemeler satıyor.

Buradan elde ettiği gelirle 6 çocuğunu büyüten Yayık, çalışma azmiyle esnaf ve halk tarafından takdir ediliyor.

- "Ne zenginim ne de borçluyum"

Yayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 yıldır aynı yerde tezgah açtığı için çevredeki herkesin kendisini tanıdığını söyledi.

Namaza gittiği zamanlarda çevredekilerin tezgaha göz kulak olduğunu anlatan Yayık, şöyle devam etti:

"Çocuklarımı bu tezgahtan kazandığım parayla büyüttüm. Sonra hepsi evlendi. Ne zenginim ne de borçluyum ama geçmişte çok sıkıntılar çektik. 100 gramlık bir paket çay alırdık, 4 kişi aramızda bölüşürdük. Kişi başı 25 gram düşerdi. 3 gün 3 gece tüp sırasına girip tüp değiştirirdim. Şimdi ise Allah her şey vermiş, her şey bol."

Yayık, tezgahındaki tespihleri 5- 500 liradan, esansları 1-10 liradan sattığını, günlük kazancının 10-60 lira olduğunu dile getirdi.

- "Torunu dedesini yalnız bırakmıyor"

Halis Yayık'ın torunu lise öğrencisi Emirhan Yayık ise hafta içi boş zamanlarında dedesine yardım ettiğini, hafta sonu ise tezgahın yanından ayrılmadığını ifade etti.

Yayık'ın komşusu Fikret Aktaş da yaşlı adamın 50 yıldır aynı yerde ekmek mücadelesi vererek ailesinin geçimini sağladığını belirtti.

Müşterilerden Hacı Özkan, kendisini bildi bileli Yanık'ın aynı yerde tezgahta satış yaptığını ve çevresi tarafından çok sevildiğini kaydetti.

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Halis YayıkMuşTezgah
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