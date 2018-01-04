Bir milyon mavi kapakla gelen mutluluk

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencilerinin 1 yılda topladığı 1 milyon mavi kapakla alınan 12 tekerlekli sandalye engellilere hediye edildi.

Özel Kipaş Eğitim Kurumları öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir yılda topladıkları 1 milyon kapağı bedensel ve spastik engelliler için 2012'den bu yana plastik kapak toplayan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde kantin işletmeciliği yapan Abdulkadir Gülmez'e teslim etti.

Gülmez'in 1 milyon mavi kapak karşılığında aldığı temin ettiği 12 tekerlekli sandalye okulda düzenlenen törenle engellilere hediye edildi.

Duygusal anların yaşandığı törende zihinsel ve fiziksel engelli çocuk, oturduğu sandalyeden el sallayarak akranlarına teşekkür etti.

- "Yarının ne olacağını bilemeyiz"

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, burada yaptığı konuşmada, okulda yapılan bu çalışmanın değerlerin unutulmadığının göstergesi olduğunu söyledi.

İnsanların hayatını kolaylaştırmak için okulun çok güzel bir kampanya başlattığını dile getiren Gökşen, öğretmen, öğrenci ve okul yönetimine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

İnsan yaşamının önemine dikkat çeken Gökşen, "İnsanız her an başımıza trafikte, iş hayatında ve farklı yerlerde bir şeyler gelebilir. Bugün çok şükür elimiz ayağımız tutuyor, gözümüz görüyor ama yarının ne olacağını bilemeyiz. Bu kapsamda 'sosyal sorumluluk nedir?' derseniz cevabı Abdulkadir kardeşimizdir derim. Ona da özellikle teşekkür ediyorum. Sandalyelerimizi ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza verdik. Onların hayatını kolaylaştıracağız."

Abdulkadir Gülmez ise mavi kapak toplayarak engellilere umut ışığı olan öğrencilere, öğretmenlere ve okul yönetimine teşekkür etti.

Kipaş İlkokulu Müdürü Ergün Kozandağı da 1 milyon kapakla alınan 12 tekerlekli sandalyeyle engellilerin mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.