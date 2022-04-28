BİR ODA DOLUSU ÇOCUK

Sürtük ve Kalpazan, Üç Kırık Kalp, Abdullah Oğuz tarafından file çekilen Sıcak ve pek çok dile çevrilen Romantik Salgın adlı romanlarıyla tanıdığımız İbrahim Altun daha sonra fenomen polisiye dizi, Çember’in senaristi olarak karşımız çıktı. İbrahim Altun’un çocuk fotoğraflarından yola çıkarak yaptığı resimlerden oluşan, “Bir Oda Dolusu Çocuk” adlı resim sergisi 5 mayıs’a kadar Balaban Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Çocukluk yıllarından herkesin elinde en az bir kare fotoğraf kalmıştır. Belli bir yaşa gelip de yıllar öncesinde kalan o fotoğrafa baktığınızda neler hissedersiniz? Hayatımızın en önemli dönemini bir ana, sadece bir tek ana hapsedip hayata yeniden o pencereden bakabilir miyiz? İbrahim Altun, hayatının bir döneminde yolunun kesiştiği ve kendisinde iz bırakan sevdiği kişilerden topladığı çocukluk fotoğraflarını yorumlamış. Altun’un çocuk fotoğraflarından yola çıkarak yaptığı resimlerden oluşan “Bir Oda Dolusu Çocuk” adlı resim sergisi 23 Nisan haftası boyunca Balaban Sanat Galerisi’nde olacak.

Sergide Nihat Odabaşı, yönetmen Mustafa Kotan ve Hürriyet Gazetesi yazarı Sayım Çınar’ın da yer aldığı bir resim var.

