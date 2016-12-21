KONYA (AA) - Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi yakınındaki terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden taburcu edilen Konyalı komando er Mehmet Taşdelen, izinli olarak memleketine geldi.



Bombalı saldırıda ayağından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan 20 yaşındaki Mehmet Taşdelen, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.



Yakınları tarafından hastaneden alınan Taşdelen, babaevinin bulunduğu Konya’ya getirildi.



Taşdelen, şehir girişinde yakınlarının oluşturduğu kalabalık bir grup tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Araç konvoyu eşliğinde evine getirilen Mehmet Taşdelen'i burada da komşuları ve yakınları karşıladı.



Saldırıda yaralanan komando er Mehmet Taşdelen, her hafta iki otobüsün çarşı iznine çıkacak askerler için tugayın önüne geldiğini söyledi.



Bindikleri otobüsün içi dolu olduğu için arkadaşlarına "Otobüs kalabalık arkaya doğru gidelim" dediğini anlatan Taşdelen, şöyle konuştu:



"Arkaya doğru gittik. Çok şükür arkadaşlarımızın da yardımıyla saldırıdan kurtulduk. 14 şehidimiz var. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Her şey vatan için. Bir ölür, bin diriliriz. Tedavi sürecimde desteğini esirgemeyen Kayseri halkına, devletime, milletime ve komutanlarıma teşekkür ediyorum."



'İki evladım daha var, Mehmetler bitmez'

Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilere de acil şifa dileyen baba Hamza Taşdelen ise şunları kaydetti:



"Olayı duyduğum anda çocuğumu sağ göreceğimi ummuyordum. İki evladım daha var, Mehmetler bitmez. Devletimizi büyüktür. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın."