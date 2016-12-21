Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

'Bir ölür bin diriliriz'

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi yakınındaki terör saldırısında yaralanan ve taburcu edilen komando er Taşdelen, "14 şehidimiz var. Her şey vatan için. Bir ölür, bin diriliriz." dedi.

'Bir ölür bin diriliriz'

KONYA (AA) - Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi yakınındaki terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden taburcu edilen Konyalı komando er Mehmet Taşdelen, izinli olarak memleketine geldi.

Bombalı saldırıda ayağından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan 20 yaşındaki Mehmet Taşdelen, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Yakınları tarafından hastaneden alınan Taşdelen, babaevinin bulunduğu Konya’ya getirildi.

Taşdelen, şehir girişinde yakınlarının oluşturduğu kalabalık bir grup tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Araç konvoyu eşliğinde evine getirilen Mehmet Taşdelen'i burada da komşuları ve yakınları karşıladı.

Saldırıda yaralanan komando er Mehmet Taşdelen, her hafta iki otobüsün çarşı iznine çıkacak askerler için tugayın önüne geldiğini söyledi.

Bindikleri otobüsün içi dolu olduğu için arkadaşlarına "Otobüs kalabalık arkaya doğru gidelim" dediğini anlatan Taşdelen, şöyle konuştu:

"Arkaya doğru gittik. Çok şükür arkadaşlarımızın da yardımıyla saldırıdan kurtulduk. 14 şehidimiz var. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Her şey vatan için. Bir ölür, bin diriliriz. Tedavi sürecimde desteğini esirgemeyen Kayseri halkına, devletime, milletime ve komutanlarıma teşekkür ediyorum."

'İki evladım daha var, Mehmetler bitmez'
Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilere de acil şifa dileyen baba Hamza Taşdelen ise şunları kaydetti:

"Olayı duyduğum anda çocuğumu sağ göreceğimi ummuyordum. İki evladım daha var, Mehmetler bitmez. Devletimizi büyüktür. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.