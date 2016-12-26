Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...

Bir tas çorbayla evsizlere "umut" oluyorlar

- Yardım gönüllüsü Mustafa Fazlı Karaman ve arkadaşları, soğuk kış gecelerinde İstanbul'un birçok ilçesini gezerek "Aşhane" adını verdikleri minibüsle evsizlere her gün sıcak çorba ikram ediyor - Çorba dağıtımı yapmak için özel tasarlanan minibüsle kentin farklı yerlerinde evsizlerle buluşan gönüllüler, onların sorunlarını da dinliyor - Karaman: - "Amacımız; sosyal sorumluluğumuzu, yardım etme güdümüzü, Türk toplumunun geleneğinden gelen bu özü, biraz daha ortaya çıkarmak" - "Dağıttığımız çorbalarla temin ettiğimiz eşyalarla onlara değil, kendimize yardım ediyoruz. İnsanlığımızı, kalbimizin, vicdanımızın ve ruhumuzun olduğunu hissediyoruz. Bundan dolayı da hiçbir şikayetimiz yok. Umulur ki buna elimizden geldiği kadar devam ederiz"

Bir tas çorbayla evsizlere

İSTANBUL (AA) - KAAN BURAK ŞEN - Yardım gönüllüsü Mustafa Fazlı Karaman ve arkadaşları, İstanbul'un birçok ilçesini gezerek "Aşhane" adını verdikleri minibüsten her gün dağıttıkları çorbayla soğuk kış günlerinde evsizlerin içini ısıtıyor.

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evsizlere 1 yılı aşkın süredir çorba dağıttıklarını söyledi.

Çorbayı, insani yükümlülük ve toplumsal kardeşliğin gereği olarak dağıttıklarını belirten Karaman, "Çorba işinin arka planında yaşadığımız birtakım tecrübeler ve küçük küçük buna benzer yaptığımız işler yatıyor. Babam, öğrencilik zamanlarında evsiz kalmış ve otogarlarda, parklarda yatıp kalkmış. Dolayısıyla çorbanın itici gücü, motivasyonu babamdan kaynaklanıyor." diye konuştu.

Karaman, çorba dağıtımı yaptıkları minibüsün içini, hijyen sağlamak amacıyla 500 kilogram krom malzemeyle döşediklerini anlatarak, aracın tasarlanmasının bir yıl sürdüğünü kaydetti.

- "Sosyal dışlanmaya maruz kalanlar hedef kitlemiz"

Karaman, sokaklarda yaşamak zorunda kalanların sosyal hayattan dışlandığını anlatarak, "Evsiz olmak durumunda kalmış, sosyal dışlanmaya maruz kalan ağabeylerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, hedef kitlemizi oluşturuyor. Bu manada Kadıköy'de aldığımız çorbayı Üsküdar Harem Otogarında, Kara Davut Paşa Camisi, Zeytinburnu Kazlıçeşme Parkı, Eyüp Sultan Camisi avlusu, Fatih'te 3-4 otobüs durağından sonra Aksaray metro istasyonunda genellikle bitiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaman, çorba ikram ettikleri evsizlerin sorunlarını da dinlediklerini dile getirerek, "Amacımız; sosyal sorumluluğumuzu, yardım etme güdümüzü, Türk toplumunun geleneğinden gelen bu özü, biraz daha ortaya çıkarmak. Bu manada aslında istediğimiz şeyi de aldık. Bugün Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 'Aşhane' oluşumu altında sivil, sosyal sorumluluk olarak çeşitli hareketler başladı." dedi.

Yaptıkları çalışmanın birçok kişiye örnek olduğuna işaret eden Karaman, şöyle devam etti:

"Evimizde pişirdiğimiz bir tas çorbayı sokağımızda, mahallemizde yardıma muhtaç birine vermenin çok zor olmadığını, aksine bunun insani bir vazife olduğunu anlattıktan sonra, Türkiye’de 25 yerde bu oluşum yaygınlaştı. Bu ve benzeri küçük şeylerin dernekleşmeye gerek olmadan da yapılabileceğini düşünüyoruz.

Dağıttığımız çorbalarla temin ettiğimiz eşyalarla onlara değil, kendimize yardım ediyoruz. İnsanlığımızı, kalbimizin, vicdanımızın ve ruhumuzun olduğunu hissediyoruz. Bundan dolayı da hiçbir şikayetimiz yok. Umulur ki buna elimizden geldiği kadar devam ederiz."

Pet şişe toplayarak geçimini sağlayan Barış Dertsiz, çorba dağıtımının sokakta yaşayanlar için çok önemli olduğunu söyledi.

Dertsiz, zaman zaman dağıtıma yardımcı olduğunu, bundan mutluluk duyduğunu kaydetti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AşhaneCaddeEvsizHomelessMinibüsMustafa Fazlı KaramanOtogarSokakZeytinburnu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.