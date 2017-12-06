BELGRAD (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın, "Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve İsrail’deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma" kararına ilişkin, "Bir ülkenin açıklamasıyla Kudüs, İsrail'in başkenti olmaz." dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü İstişare Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Çavuşoğlu, "ABD'nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı alması" yönündeki açıklamaya ilişkin soru üzerine, sadece Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden gelen uyarılara rağmen ABD'nin yaptığı açıklamanın son derece sorumsuz ve yanlış olduğunun altını çizdi.

"Biz bu açıklamayı kabul etmediğimiz gibi şiddetle de kınıyoruz çünkü böyle bir açıklama bölgenin istikrarını ve güvenliğini dinamitlemektedir." diyen Çavuşoğlu, bu açıklamanın uluslararası hukuka, anlaşmalara ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına da aykırı olduğuna dikkati çekti.

Bakan Çavuşoğlu, "BM kararlarına herkesten önce Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinin saygı göstermesi lazım. Öyle ben büyük ülkeyim, ben yaptım, oldu bitti olmaz." diye konuştu.

"Bir ülkenin açıklamasıyla Kudüs, İsrail'in başkenti olmaz." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, bu tutumun tehlikeli ve yanlış bir adım olduğuna dikkati çekti.



Bu tür popülist yaklaşımlar yerine ABD ve diğer ülkelerin kalıcı ve iki devletli bir çözüm için çaba sarf etmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Elbette biz Türkiye olarak gerekli adımları atacağız. Gelecek hafta 13 Aralık'ta İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'ni düzenliyoruz ve İslam dünyasının tüm liderlerini Türkiye'ye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu açıklamayı reddediyor ve kınıyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, "Maalesef talihsiz, çok yanlış, uluslararası hukuka aykırı ve hiçe sayan bu açıklamayı biz reddediyoruz ve kınıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, söz konusu karara sadece Müslümanların değil, dünyanın farklı ülkelerinde, hatta ABD'de yaşayan Musevilerin de tepki gösterdiğine işaret ederek, "Biz, öncelikle bu kararın olmamasını dilerdik ve bu karar açıklanırsa nelere yol açabileceğine dikkat çektik. Şimdi de bu karardan sonra tavırlarımızı istişare ettik ve birçok ülkeyle tavırlarımızı istişare ettikten sonra hep birlikte belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)



