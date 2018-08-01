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Birarabam, bin kişiyi daha araba sahibi yapmayı hedefliyor

- Birarabam, 2018 yılının sonuna kadar bin kişiyi daha araba sahibi yapmayı hedefliyor

Birarabam, bin kişiyi daha araba sahibi yapmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Birarabam, 2018 yılının sonuna kadar bine yakın kişiyi daha araba sahibi yapmayı hedefliyor.

Birarabam tarafından yapılan açıklamaya göre, yeteri kadar nakit parası olmayan insanların araba almakta zorluk çektiği bu dönemde Birarabam, müşterilerine sağladığı avantajlarla sektördeki kartları yeniden dağıtıyor.

Faiz ve vade farklarını kaldıran Birarabam, isteyen herkesi 66 ay vadeyle fark ödemeden araç sahibi yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birarabam Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Birarabam ile araba sahibi yaptıkları kişilerin 500 kişinin üzerinde olduğunu belirterek, 2018 yıl sonunda bine yakın kişiyi daha hayalindeki araçla buluşturmak istediklerini kaydetti.

Birevim gibi Birarabam yöntemlerinin de kendine özgü olduğunun altını çizen Çiftçi, faiz ya da vade farksız araba sahibi olmak için tüketicilerin kendilerine başvurduğunu ve böylelikle arabalarını gerçek değerinde aldıklarını ifade etti.

Çiftçi, kişilerin, Türkiye'nin her yerinde bu imkanlardan yararlanabileceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Toplam borcun vadesinden önce bitmesi bizim sektöre getirdiğimiz bir şey. Böylelikle müşterilerin ödedikleri taksitin meblağı azalıyor bu da müşterilerimize borçlarını erken bitirebilme opsiyonu sağlıyor. Bu avantajlar sayesinde Birarabam ile dar gelirli aileler de araba sahibi olabiliyor. Oluşturduğumuz sistemin bir diğer önemli unsuru da müşterilerimizin araba taksitlerini ve aylık ne kadar para ödeyeceklerini kendilerinin belirlemesi. Ayrıca müşterimizin araba alırken ödediği tek fark Birarabam çalışanlarına ödedikleri meblağdan ibaret. Faizlerin el yaktığı bu dönemde şirketimiz sistemindeki avantajlarla farkını konuşturuyor."

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BirarabamMurat çiftçi
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