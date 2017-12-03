Birbirimizi unuttuk, yeni

İSTANBUL (AA) - SEVİL ÇELİK - Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç, toplumda, teknolojiyle sağlıksız bir ilişki kurulduğu yönünde ortak bir şikayet olduğunu belirterek, "İnsanlar birbirinin yüzüne bakmaktan, birbiriyle konuşup halleşip sohbet etmekten ziyade daha çok teknolojiyle ilişki kurmayı tercih ediyorlar." dedi.

Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknoloji bağımlılığının sadece internet bağımlılığından ibaret olmadığını, teknolojiyi daha geniş çerçevede değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Teknolojinin içine internetin, cep telefonunun, online olmayan oyunların ve televizyonun da girdiğini ifade eden Dinç, insanların teknolojik araçlarla, özellikle modern teknolojik araçlarla kurduğu sağlıksız ilişkinin teknoloji bağımlılığı olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Dinç, teknoloji bağımlılığının bütün dünyada artan bir trend olduğunu, Türkiye'nin de dünyanın bir parçası olarak bundan geri kalmadığını vurguladı.

Özellikle son yıllarda bu tür bağımlılığa yönelik tezlerin, araştırma projelerinin de artmaya başladığını aktaran Dinç, şöyle konuştu:

"Toplumun hangi kesiminden insanla konuşursanız konuşun ortak bir şikayet, sıkıntı var. Herkes teknolojiyle büyük oranda sağlıksız bir ilişki kuruyor. Misafirliğe gittiğinizde, bir iş toplantısına katıldığınızda ya da herhangi bir toplu taşıma aracına bindiğinizde insanların birbirleriyle iletişimlerinin, konuşmalarının ciddi oranda azaldığını görüyoruz. İnsanlar birbirinin yüzüne bakmaktan, birbiriyle konuşup halleşip sohbet etmekten ziyade daha çok teknolojiyle ilişki kurmayı tercih ediyorlar.

Böyle bir yaygınlık ülkemizde de söz konusu. Ama dünya değerlerine baktığımızda, dünyada en çok problem yaşayan özellikle Uzak Doğu ülkelerine kıyasla baktığımızda Türkiye birkaç adım daha geride. Onlar biraz daha sıkıntılı durumdalar, çok daha fazla problem yaşıyorlar. Bizde o kadar büyük problem yok ama önlemler alınmazsa, üzerinde durulmazsa, yeteri kadar çalışma yapılmazsa problem bizde de büyüyecek gibi görünüyor."

- "Teknoloji kullanımında içerik ve süreye dikkat edilmeli"

Dinç, teknolojinin yanlış kullanımının özellikle gençleri ve çocukları olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"Mavi Balina" benzeri uygulamaların oyun olarak nitelendirilemeyeceğini, bunun aşamalı bir cinayet planı olduğunu vurgulayan Dinç, şöyle devam etti:

"Yine oyun olarak adlandırılan ama içine ciddi anlamda paralar giren, çocukları, gençleri para harcamaya iten kumar içerikli uygulamalar var. İşin içine para girdiği zaman biz buna oyun demiyoruz, bildiğiniz kumardır. Bunu şans oyunu, talih oyunu, bilgisayar oyunu diye niteliyorlar. Bu tür uygulamaların ne kadar tehlikeli olduğu göz önüne alınmalı. Kumardan çocuğumuzu ne kadar korumak istiyorsak bu tür oyunlardan da korumalıyız."

Yeni nesli teknolojinin olumsuz yanlarından ve tuzaklarından korumak için ebeveynlere önemli görevler düştüğünü dile getiren Dinç, burada üzerinde durulması gerekenin teknoloji kullanımındaki içerik ve süre olduğunu aktardı.

Ailelerin, çocuklarının teknoloji kullanımındaki içeriği ve süreyi kontrol altında tutmasını tavsiye eden Dinç, şu uyarılarda bulundu:

"Bir çocuk saatlerce şiddet içerikli oyunlar oynarsa bir süre sonra gerçek hayatta da şiddet uygulamama riski çok ciddi aşağı iniyor. Dolayısıyla bu kişi, oyunda oynadığıyla gerçek hayatta yaşadığını karıştırıp gerçek hayatta da şiddet uygulayan bir insan haline geliyor. İçerik çok önemli. İçerik çocuğa doğru mesajlar veriyor mu, iyi şeyler öğretiyor mu, buna bakmak lazım."

Dinç, Uzak Doğu ülkelerinde çok uzun süreler oyun başında kaldığı için ciddi sağlık sorunları yaşayan gençler ve çocuklar bulunduğunu, hatta bu nedenle bir iki tane hayatını kaybeden vaka da olduğunu söyledi.

Anne ve babaların içerikten sonra dikkat etmeleri gereken unsurun çocukların teknolojiyle ne kadar zaman geçirdiği konusu olduğunu belirten Dinç, şunları kaydetti:

"Çocukların teknolojiyle çok uzun süreler zaman geçirmesi olumsuzluklara neden oluyor. Bu zamanı kısıtlamak gerekir. Tabii içerik ve süreyle ilgili bir sınır koyabilmek için mutlaka çocukların gerçek hayatını zenginleştirmek lazım. Şehir hayatında dört duvar arasına sıkışmış, hiçbir hareket faaliyet imkanı bulmayan, sosyalleşme zeminini yakalayamayan çocukların oyun oynaması, buna bağımlı olması çok tahmin edilebilir bir şey. 'Sadece biz oyuna karşıyız, çocuklar oyun oynamasın' diye bakmayalım. Çocuklara bunlara alternatif olanaklar sunmaya çalışalım."