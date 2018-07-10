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Birevim 2018 sonunda bin kişiyi daha ev sahibi yapacak

- Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi: - "Geçen yıl ortalama her ay 500 aileyle satış sözleşmesi, ortalama 100 aileye de ev teslimatı yaptık. 2018’in ilk 6 ayında ortalama her ay bin 500 aileyle sözleşme imzaladık ve aylık 250 aileye tapularını teslim ettik"

Birevim 2018 sonunda bin kişiyi daha ev sahibi yapacak

İSTANBUL (AA) - Birevim, 2018 sonunda bin kişiyi daha ev sahibi yapacak.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, aylık ortalama 250 kişiyi ev sahibi yapan Birevim, 2018'in sonuna kadar da bu sayıyı ayda 400'e çıkarmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, gayrimenkul sektöründeki gelişmelerin devamlılığının süreceğini belirterek, her ay teslim ettikleri ev sayısının arttığını kaydetti.

Birevim'in sektöre getirdikleri yeniliklerle alt ve orta sınıf aileleri de ev sahibi yaptığını ve sektördeki öncülerden biri olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Geçen yıl ortalama her ay 500 aileyle satış sözleşmesi, ortalama 100 aileye de ev teslimatı yaptık. 2018’in ilk 6 ayında ortalama her ay bin 500 aileyle sözleşme imzaladık ve aylık 250 aileye tapularını teslim ettik. 2017 ve 2018’de yüzde 100’ün üzerinde büyüme gerçekleştirdik. Bu büyüme hızını 2019 yılında da sürdüreceğiz. Temmuz ayı itibarıyla 42 şubede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki aylarda yeni açılacak şubelerle yıl sonunda 60 şube sayısına ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tasarrufa dayalı ev alma sektörünü değerlendiren Çiftçi, şunları ifade etti:

"Sektörümüzün tanınırlığının ve konut sahibi olma noktasında çok önemli bir yol olduğunun bilinirliğinin artacağını düşünüyoruz. Birkaç yıl içinde sektörün çok daha iyi bir şekilde konumlanacağını ve toplumun her kesiminin ilgi göstereceği seviyeye geleceğini öngörüyoruz. Bu bakış açısıyla Birevim olarak sürekli büyüyerek, mevcut kaliteli hizmetimizi çok üst seviyelere çıkarmayı arzu ediyoruz. Gelecekte ev sahibi olmak isteyenlerin en çok tercih ettiği kurum olmak istiyoruz. Dolayısıyla 2019 yılı hedeflerimiz doğrultusunda aylık 2 bin 500 civarı satış sözleşmesi imzalamayı ve her ay 400 civarı teslimat gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

Birevim'in büyümesinin beraberinde getirdiği değişikliklere değinen Çiftçi, "Birevim’in Altunizade’deki merkezini ağustos ayı sonunda Ataşehir’e taşıyoruz. Artık şirketimizin önemli projelerini öncelikli olarak buradan yürüteceğiz. Bizim için önemli olan her zaman müşterimiz ve onun istekleridir. Müşterilerimize verdiğimiz değer bizim için asla değişmeyecektir." bilgisini verdi.

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BirevimMurat çiftçi
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