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Birevim, 7 farklı bölgede her ay 250 kişiye teslimat yapıyor

- Türkiye'nin her bölgesine ulaşma hedefiyle çalışan Birevim, her ay 250 kişiye teslimat yapıyor

Birevim, 7 farklı bölgede her ay 250 kişiye teslimat yapıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin her bölgesine ulaşma hedefiyle çalışan Birevim, her ay 250 kişiye teslimat yapıyor.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, gelecek aylar için hedefini 400 olarak revize eden Birevim, yıl sonunda 15 binin üzerinde yeni müşteriyi yöntemlerine dahil etmeye çalışıyor.

Türkiye'nin 7 bölgesinde olma yolunda çalışmalarını sürdüren Birevim, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultunda bugün 7 bölgedeki 36 şubesiyle müşterilerine ulaşarak her ay 250 kişiye teslimat gerçekleştiriyor.

Birevim, Mart 2018 itibarıyla bin 300 yeni müşteriyle sözleşme imzalayarak yıl sonunda 15 binin üzerinde yeni müşteriyi yöntemlerine dahil etmek için çalışmalarına devam ediyor.


- "2018 yılında da hedefimiz yüzde 100 büyüme"


Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Birevim üyeliklerinin en çok Marmara Bölgesi'nden olduğunu belirterek, mevcut şube sayılarını 2018 sonunda 60'a çıkarma hedefiyle çalıştıklarını bildirdi.

Çiftçi, 2018 yılında sektörün büyümeye devam edeceğini aktararak, "2018 yılında sektör olarak ortalama yüzde 50, Birevim olarak ise yüzde 100'ün üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Sektörün tanınırlığı daha da arttıkça insanlar gayrimenkul ve araba gibi ihtiyaçlarını uyguladığımız tasarrufa dayalı modellerle edinme yolunu seçecektir. Biz Birevim olarak, Türkiye genelinde bulunmak, sektörel büyümeye maksimum katkı, yöntemlerimizin global hale gelmesi, istihdama büyük katkı, Türkiye'de ev, araç almak isteyenler için akla gelecek ilk marka olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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BirevimMurat çiftçi
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