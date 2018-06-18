Birevim, her ay 400 kişiye tapu teslim etme hedefiyle çalışıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin 7 bölgesinde olma yolunda çalışmalarını sürdüren Birevim, günümüzde ev almak isteyen binlerce vatandaşın hayaline ortak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultunda yurt genelinde bulunan 36 şubesiyle müşterilerine ulaşan Birevim, her ay 250 müşterisine teslimat yapıyor.

Yıl sonuna doğru aylık hedefini 400 kişi olarak revize eden marka, 300 yeni müşteriyle sözleşme imzalayarak 2018 sonunda 15 binin üzerinde yeni müşteriyi yöntemlerine dahil etmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.





- "Birevim olarak yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme bekliyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Birevim üyeliklerinin en çok Marmara bölgesinden olduğunu belirterek, mevcut şube sayısını 2018 sonunda 60’a çıkarma hedefiyle çalıştıklarını kaydetti.

Çiftçi, "Sektör bu yıl büyümeye devam edecek. Ortalama olarak sektörün yüzde 50, Birevim olarak ise yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Sektörün tanınırlığı daha da arttıkça insanlar gayrimenkul ve araba gibi ihtiyaçlarını uyguladığımız tasarrufa dayalı modellerle edinme yolunu seçecektir. Biz Birevim olarak, Türkiye genelinde bulunmak, sektörel büyümeye maksimum katkı, yöntemlerimizin global hale gelmesi, istihdama büyük katkı, Türkiye’de ev, araç ve benzeri yatırım araçlarından almak isteyenler için akla gelecek ilk marka olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.