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Birevim otomotiv sektörüne nefes aldırıyor

İSTANBUL (AA) - Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Birevim, alt markası olan Birarabam ile faiz ya da vade farkı ödemek zorunda kalmadan araba sahibi olunabildiğini bildirdi.Çiftçi yaptığı yazılı açıklamada, "Birevim, alt...

Birevim otomotiv sektörüne nefes aldırıyor
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İSTANBUL (AA) - Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Birevim, alt markası olan Birarabam ile faiz ya da vade farkı ödemek zorunda kalmadan araba sahibi olunabildiğini bildirdi.

Çiftçi yaptığı yazılı açıklamada, "Birevim, alt markası olan Birarabam ile faiz ya da vade farkı ödemek zorunda kalmadan araba sahibi olmanızı sağlıyor. Şu ana kadar yüzlerce aile Birarabam yöntemleriyle otomobil sahibi oldu, binlerce aile de arabasına kavuşmak için başvuru yapıyor.

Müşterilerimize 70 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz. Böylelikle hiç peşinat vermeden araba sahibi olabildiğiniz gibi küçük taksitlerle de ödeme imkanı buluyorsunuz. Bunların yanında dileyen müşterilerimiz sıfır ya da ikinci el araba alabiliyor. 2019 yılında hedefimiz, binlerce aileyi hayalindeki arabayla buluşturmak." ifadelerini kullandı.

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