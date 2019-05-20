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Birevim'den ev alacaklara maliyeti düşüren çözümler

- Birevim, müşterilerine Türkiye'nin herhangi bir yerinden seçeceği evi, değeri haricinde faiz, vade farkı veya kira ödemesi gibi ek maliyetler ödemeden alma imkanı sağlıyor

Birevim'den ev alacaklara maliyeti düşüren çözümler
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İSTANBUL (AA) - Birevim, geliştirdiği özgün finansal model sayesinde müşterilerine satın alacağı evi daha ucuza mal etme fırsatı sunuyor.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, ev sahibi olmak isteyenlere sunulan faizsiz ve peşinatsız finansal çözümler son zamanlarda oldukça dikkati çekiyor.

Bu kapsamda hayata geçirdiği yenilikler ve sektöre kazandırdıklarıyla uluslararası ödüllere layık görülen Birevim, müşterilerine Türkiye'nin herhangi bir yerinden seçeceği evi, değeri haricinde faiz, vade farkı veya kira ödemesi gibi ek maliyetler ödemeden alma imkanı sağlıyor.

Müşteriler, aylık ödemek istedikleri taksitleri kendileri belirleyerek Birevim'de 480 kişiye kadar oluşturulan tasarruf programlarına dahil olabiliyor. Böylece, satın alınan ev diğer taksitli ev alma yöntemlerinin tamamından daha ucuza mal edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, ev almak isteyenlerin borcunu olması gerekenden çok daha kısa sürede bitirebileceği belirterek, "Sıra Tespitli Tasarruf Yöntemimizde 120 kişilik tasarruf programına dahil olduğunuzda evinizi ilk ay alırsanız yöntemlerimizin özelliği ve dönemsel kampanyaların avantajı sayesinde toplam borcunuz 63 ayda bitiyor. Birevim'de ev alma sıranız geldiğinde gereksiz yere bekletilmezsiniz. Diğer taksitli ev alma yöntemlerine kıyasla daha kısa sürede ev sahibi olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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BirevimEvMurat çiftçi
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