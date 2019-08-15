Birevim'den konut sektörüne

İSTANBUL (AA) - Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, konut piyasasının Birevim'in geliştirdiği Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Modeli ile hareketlenmesinin mümkün olduğunu belirterek, "(Konut piyasasında) Geçtiğimiz yıla oranla satışların neredeyse yarı yarıya gerileyeceği öngörülüyor. Konut finansman maliyetleri çok yüksek. Yıllık ortalama 1 milyon seviyelerine gerileyen konut satışları, Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Modeli ile 2 milyonun üzerine çıkarılabilir." ifadelerini kullandı.

Çiftçi yaptığı yazılı açıklamayla sektörü ve şirketinin sunduğu çözümleri değerlendirdi.

Türkiye genelinde konut satışlarının 2019 Ocak ayından haziran ayına kadar, bir önceki yıla oranla yarı yarıya azaldığını aktaran Çiftçi, "Haziran 2019’da geçen yılın aynı ayına göre 48,6 azalarak 61 bin 335 adede geriledi. Bu yılın ilk yarısında toplamda 484 bin 423 adet konut satışı gerçekleştirildi. 2019 yılının kalan yarısında da aynı grafik devam ettiği takdirde, geçtiğimiz yıla oranla satışların neredeyse yarı yarıya gerileyeceği öngörülüyor. Konut finansman maliyetleri çok yüksek. Yıllık ortalama 1 milyon seviyelerine gerileyen konut satışları, Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Modeli ile 2 milyonun üzerine çıkarılabilir." değerlendirmesini yaptı.





- Tasarrufa Dayalı Finansman sektörü hızla büyüyor





Birevim’in geliştirdiği iş modeli ve hizmet anlayışı ile sektörün sürekli büyüyen bir hacim kazandığını ifade eden Çiftçi, Birevim ile sektörün müşteri odaklı yaklaşımlar ve yenilikçi çözümlerle kurumsal bir zemine oturduğunu kaydetti.



Birevim'in daha 3. yılında bu yenilikçi yaklaşımları ve çözümleriyle müşteri memnuniyetinde sektörünün lideri olduğunu belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Birevim 4. yılına girerken kazandığı bu haklı unvan ve gururla, sektörünün önünde koşan ve sektörünü dönüştüren hatta regüle eden bir konuma sahip oldu. Her ay binin üzerinde teslimatı ve her ay elde ettiği 5 bine yaklaşan yeni müşterisiyle Birevim, 2019’un ilk yarısını yüzde 53 büyüme oranıyla kapattı. Yine yılın ilk yarısında çalışan sayısını yüzde 40’ı aşan bir büyüme ile binin üzerinde istihdam sağlayan bir yapıya ulaştı.

Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans sektörü, Birevim’in yenilikçi faaliyetleriyle 8 kat büyüdü. Birevim’den önce bu sektörde aylık ortalama 2 bin 500 yeni müşteriyle sözleşme imzalanırken bu yılın sonu itibariyle aylık ortalama 18 bin civarında yeni sözleşme imzalanacak. Bu konuda 8 kattan fazla büyüme görüldü. Birevim’den önce bu sektörde aylık ortalama bin adet teslimat gerçekleştirilirken bu yılın sonu itibarıyla aylık ortalama 5 bine yakın teslimatın gerçekleştirilmiş olması bekleniyor."