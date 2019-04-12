Birevim'e 6 ödül

İSTANBUL (AA) - Özgün finansal çözüm anlayışıyla öne çıkan Birevim, biri halk oylaması özel ödülü olmak üzere toplam 6 ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en saygın birkaç iş ödülleri programından biri olan Stevie ödüllerini alabilmek için dünyanın farklı ülkelerinden binlerce firma ve kurum her sene yarışıyor bu yıl 17. kez düzenlenen, 2019 yılı Stevie Ödülleri’nde Türkiye’den 14 firma ödüle layık görüldü. Büyüyen faizsiz finans sektörü de yurt dışı platformlarda dikkati çekmeye devam ediyor.

Gayrimenkul sektöründe faizsiz çözümlerin ön plana çıktığı son dönemlerde, Birevim’in tasarrufa dayalı finansal modeli, müşteri hizmetleri, müşteri memnuniyeti, hayata geçirdiği yenilikleri, kendi sektörüne kazandırdıkları, kalite standartları gibi pek çok konu jüriler tarafından değerlendirilerek, 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz ve 1 adet halk oylaması özel kristal ödülüne layık görüldü.

Yılın en iyi müşteri hizmetleri ve uluslararası yılın CEO'su kategorilerinde altın, en iyi satış büyümesi başarısı ve en iyi tüketici ürün ve hizmetleri kategorilerinde gümüş, en iyi müşteri memnuniyeti kategorisinde ise bronz ödülle birlikte yılın en iyi müşteri servisi halk oylaması özel ödülü de Birevim’in oldu.

- "Bizim en değerli ödülümüz müşterilerimiz, çalışanlarımız ve dostlarımız"

Birevim’in geride bıraktığı 3 yılda aldığı 13 uluslararası ve 2 ulusal ödül olmak üzere toplam 15 ödülü hakkında, uluslararası yılın CEO’su altın ödülüne layık görülen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, “Müşteri memnuniyeti, yenilikçi uygulamalar, finansal çözümler, müşteri servisleri gibi konularda da kalitemizi bir kez daha tescillemiş olduk. Almış olduğumuz ödüllerin her biri çok değerli fakat bizim en büyük, en değerli ödülümüz müşterilerimiz, çalışanlarımız ve dostlarımız. Aldığımız tüm ödülleri Birevim çalışanları adına alıyoruz, bizi destekleyen müşterilerimize, dostlarımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Stevie Ödülleri jüri üyelerinden Birevim’e ve uygulamış olduğu tasarrufa dayalı finansal yöntemlere övgüler geldi. Görüşlerini bildiren jüri üyeleri “Mort Gage Fransızca’da ölüm tuzağı anlamına gelir. Ancak ilginç bir şekilde her insanın hayalidir bir eve sahip olmak. Birevim’in bu harika fikri çok sayıda Türk’ün bu rüyasını gerçeğe dönüştürmesine olanak sağlıyor. Bu çözümde tüketici için en iyi şey, bütün sürecin mümkün ve şeffaf olması. Birçok insanın hayallerini gerçeğe dönüştüren bu çözüm sadece iyi değil, aynı zamanda ahlaklı ve manevi bir işi de temsil ediyor.” ifadelerini kullandı.