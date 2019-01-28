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Birevim'e Best Business Awards'tan iki ödül

- Birevim, Best Business Awards’ta En İyi Ürün / Hizmet ve En İyi İnovasyon kategorilerinde iki ödüle layık görüldü - Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi: - "Ulaştığımız kalite standartlarının yansıması olarak bu ödüllere layık görülmekten ve Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmekten dolayı çok mutluyuz"

Birevim'e Best Business Awards'tan iki ödül
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İSTANBUL (AA) - Faizsiz ev sahibi olma ihtiyacına çözüm sunan Birevim, Best Business Awards’ta En İyi Ürün / Hizmet ve En İyi İnovasyon kategorilerinde iki ödüle layık görüldü.

Birevim açıklamasına göre, Birevim, Best Business Awards’ta En İyi Ürün / Hizmet ve En İyi İnovasyon kategorilerinde iki ödül kazandı.

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerden birçok iddialı başvurunun yapıldığı Best Business Awards’ta Birevim’in En İyi Ürün / Hizmet ve En İyi İnovasyon kategorilerinde ödüle layık görülerek, başarısını ve üstün müşteri memnuniyet anlayışını bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Kendine özgü 4T teminat metoduyla müşteri hakkını koruyan ve güvenilir bir yapılandırma vadettiklerini aktaran Çiftçi, "Önceki yıllarda Türkiye’den Best Business Awards’ta pek çok önemli firma ödül almıştı. Ulaştığımız kalite standartlarının yansıması olarak bu ödüllere layık görülmekten ve Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmekten dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.


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