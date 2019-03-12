Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya Bursa 2010
THY'den açıklama
THY'den açıklama
“2019'dan umutluyuz“
“2019'dan umutluyuz“
Citroen dikkat çekti
Citroen dikkat çekti
6 bin firmaya teşvik
6 bin firmaya teşvik
3 yeni sportif Egea
3 yeni sportif Egea

Birevim'e müşteri memnuniyeti ödülü

- Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi: - "Müşterilerimizi her zaman el üstünde tutmaya gayret ettik. Bundan sonra da bu yolda devam edeceğiz. İnşallah bu özel ödülü her yıl almak istiyoruz"

Birevim'e müşteri memnuniyeti ödülü
banner17

İSTANBUL (AA) - Tüm sektörlerde yüksek müşteri memnuniyeti, teşekkür oranları ve firmaların sorun çözme yaklaşımını değerlendiren Şikayetvar.com, özgün finansal çözüm anlayışıyla sektöre yön veren Birevim'i ödüllendirdi.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, ev alımı konusunda ön plana çıkarak hızla büyüyen faizsiz çözümler yurt dışı ve yurt içi platformlarda dikkatleri üzerine çekerek, ödül kazanmaya devam ediyor.

Büyüyen faizsiz finans sektöründe kendine özgü 4T teminat metoduyla müşteri hakkını koruyan ve güvenilir yapılandırmasıyla adından söz ettiren Birevim, başvuru yapılmadan verilen Şikayetvar.com ödülüne layık görülerek, başarısını ve üstün müşteri memnuniyet anlayışını bir kez daha kanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Birevim’in tüm firmalar arasında ve sadece 2018’in değil tüm zamanların en yüksek müşteri memnuniyeti ve teşekkür oranına sahip firması olduğunu belirterek, "Müşterilerimiz bizim her zaman odak noktamızda yer alıyor. Onlar olmazsa bizler de olmayız. Müşterilerimizi her zaman el üstünde tutmaya gayret ettik. Bundan sonra da bu yolda devam edeceğiz. İnşallah bu özel ödülü her yıl almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Birevim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5