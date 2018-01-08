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Birinci İnönü Zaferi'nin 97. yıl dönümü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Genç nesillerimizin, ecdadımızın bizlere emaneti olan vatan topraklarına ve şanlı zaferlerle dolu tarihimize günümüzde de sadakatle sahip çıkacaklarına inanıyorum"

Birinci İnönü Zaferi'nin 97. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin 97. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Genç nesillerimizin, ecdadımızın bizlere emaneti olan vatan topraklarına ve şanlı zaferlerle dolu tarihimize günümüzde de sadakatle sahip çıkacaklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Birinci İnönü Zaferi'nin, aziz milletin ve kahraman ordunun azmi ve kararlılığı sayesinde başarıyla neticelenecek istiklal mücadelesinin ilk aşamalarından biri olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Genç nesillerimizin, ecdadımızın bizlere emaneti olan vatan topraklarına ve şanlı zaferlerle dolu tarihimize günümüzde de sadakatle sahip çıkacaklarına inanıyorum. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum."

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9 Ocak Birinci İnönü Zaferi'nin Yıl DönümüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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