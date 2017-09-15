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Birleşik Arap Emirlikleri'nden Husilere yanıt

- Dışişleri Bakanı Karkaş: - "Husi'nin tehditleri ve ahmaklığı bizi korkutmuyor. Bu sözler, vehimler peşinde koşanların umutsuzluğunu ortaya koyuyor"

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Husilere yanıt

MARİB (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Karkaş, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin "BAE'nin Husilerin füze menzili içine girdiği" yönündeki sözlerinin kendilerini korkutmadığını belirtti.

Karkaş, Twitter üzerinden Husi'nin açıklamalarına yanıt verdi verdi. "Husi'nin tehditleri ve ahmaklığı bizi korkutmuyor. Bu sözler, vehimler peşinde koşanların umutsuzluğunu ortaya koyuyor." ifadesini kullanan Karkaş, söz konusu tehditlerin "Kararlılık Fırtınası Operasyonu"nun gerekliliğinin somut delili olduğunu kaydetti.

"İran milislerinin alçakça hedefleri olduğu ve gerçek bir tehlike oluşturduğu" görüşünü savunan Karkaş, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, stratejik dengelerin değişmesinin getirdiği tehlikenin farkına vardığı için söz konusu operasyonu başlattığını, Husilerin son tehditlerinin de bunu kanıtladığını ifade etti.

Karkaş mesajında, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bölgenin geleceği için gerekli bir savaşa girdiği görüşüne de yer verdi.

Abdulmelik el-Husi, El-Mesire televizyonunda yer alan konuşmasında, Husilere ait füze gücünün Abu Dabi'de başarılı bir deneme gerçekleştirdiğini söylemiş ve BAE'yi, füzelerinin menzilleri içine girmekle tehdit etmişti.

Husilere ait basın organları 30 Ağustos'ta Abu Dabi'ye balistik füze fırlatıldığını duyurmuştu.

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BAEBAE Dışişleri Bakanı Enver KarkaşHusiler
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