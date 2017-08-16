Birleşik Krallık, Brexit sonrası İrlanda'yla sınır oluşturulmasına karşı

LONDRA (AA) - Birleşik Krallık hükümeti, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmalarının (Brexit) ardından İrlanda ile aralarında fiziki sınıra karşı olduklarını bildirdi.

Hükümet tarafından Brexit çerçevesinde en fazla tartışılan başlıklar arasındaki Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır sorunuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Birleşik Krallığa dahil Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında Brexit sonrası "sınır kapısı gibi fiziki bir sınırın inşasının" istenmediği kaydedildi.

Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki özel duruma işaret edilen açıklamada, iki ülke arasındaki ticaretin korunmasının hayati önem taşıdığı, yeni gümrük ayarlamaları için geçiş sürecinin gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İrlanda-Birleşik Krallık arasındaki Ortak Seyahat Bölgesi korunarak bu uygulamanın sürdürülmesinin istendiği ifade edildi.

İki İrlanda arasında uygulamaya geçirilecek herhangi bir sınırın ayrılıkçı İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun (IRA) terör eylemlerinin hedefi haline gelmesinden ve Kuzey İrlanda barış sürecini etkilemesinden endişe ediliyor.

Hem Birleşik Krallık hem de İrlanda hükümetleri daha önce yaptıkları açıklamalarda fiziki sınıra karşı olduklarını bildirmişti.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 52’si Brexit yönünde oy kullanmıştı. Kuzey İrlanda'da ise seçmenlerin yüzde 55,8'i AB'de kalma yönünde oy vermişti.

Lizbon Anlaşması'nın, üyelerin birlikten ayrılmasını düzenleyen 50. maddesini mart ayında işleten Birleşik Krallık, AB'den ayrılma sürecini resmen başlatmıştı. Brexit müzakerelerinin 2 yıl sürmesi ve Mart 2019'da tamamlanması öngörülüyor.

- Kuzey İrlanda'nın oluşumu

Birleşik Krallık ile İrlanda arasında 10 Nisan 1998'de imzalanan "Hayırlı Cuma (Good Friday) Anlaşması"yla Kuzey İrlanda için yeni dönem başlamıştı. Anlaşmayla Kuzey İrlanda'ya çok sayıda medeni ve kültürel hak tanındı.

Hayırlı Cuma Anlaşması'nın ardından 2005 yılında silahların sustuğu Kuzey İrlanda'da, ayrılıkçı Cumhuriyetçiler ve İngiltere ile birlik yanlıları, hükümet ortakları olarak ülkeyi birlikte yönetiyor. Koalisyon hükümetinde başbakan ve başbakan yardımcısının yetkileri eşit.

Dublin’de 1916 yılında kurulan IRA'nın silahlı mücadelesi sonucunda 1922’de İrlanda adasının güneyinde bağımsız İrlanda Cumhuriyeti kuruldu. Adanın kuzeyiyse İngiltere yönetimi altında kaldı.

Kuzeyde yaşayan Katolik İrlandalılar, 1960’lı yıllarda İngiltere’den ayrılıp birleşik bir İrlanda devleti kurmak amacıyla IRA’yı yeniden canlandırdı. IRA, Katolik İrlandalılar arasında örgütlenirken, İngiltere ile birlik yanlısı Protestanlar arasında "Gönüllü Ulster Güçleri" adlı paramiliter bir grup ortaya çıktı. Katolik İrlandalılar ve IRA ile Protestan İrlandalılar, "Gönüllü Ulster Güçleri" ve İngiliz güçlerinin karşı karşıya geldiği kanlı bir çatışma sürecine girildi. Ayrılıkçı hareketin siyasi kanadı Sinn Fein, hem İrlanda Cumhuriyeti'nde hem de Kuzey İrlanda'da faliyet gösteriyor.