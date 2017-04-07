Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma süreci

LONDRA (AA) - İrlanda Dışişleri Bakanı Charlie Flanagan, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararının (Brexit) "kötü bir karar" olduğunu söyledi.

Flanagan, Brexit sürecine ilişkin İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye değerlendirmelerde bulundu.

"Brexit'in kötü bir karar olduğuna inanıyorum" ifadesini kullanan İrlandalı bakan, "Ancak bir demokrat olarak Britanya halkının iradesini ve dileğini tanıyor ve buna saygı duyuyorum. Şimdi önemli olan sürecin (Brexit) düzenli bir şekilde ve hızla ilerlemesi." dedi.

Brexit sürecinin Birleşik Krallık ve İrlanda için "acı verici" olma potansiyeli taşıdığını söyledi.

İrlanda ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin her iki ülkenin de AB üyesi olduğu dönemde "her zamankinden daha sıcak" bir hal aldığını anlatan Flaganan, "İrlanda AB üyesi olarak kalmayı sürdürecek. AB'den ayrılan Birleşik Krallık. Sürecin sonunda AB üyesi İrlanda'nın, AB'den ayrılan ülkeden daha dezavantajlı bir durumda bırakılmaması önemli." diye konuştu.

Brexit sürecinin resmi olarak başlatıldığını hatırlatan Flaganan, müzakerelerin sonunda Birleşik Krallık ile AB arasında mümkün olan en yakın ilişkiyi sağlayacak bir anlaşmaya varılmasını umduğunu dile getirdi.

Alkesi ile Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda arasındaki kara sınır konusuna da değinen Flaganan, Brexit müzakerelerinde, İrlanda-Birleşik Krallık arasındaki Ortak Seyahat Bölgesi'nin korunması için çalışılması çağrısında bulundu.

Londra ile Brüksel arasında yürütülecek Brexit müzakerelerinde öne çıkması beklenen başlıca konular arasında AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasındaki kara sınırının durumu yer alıyor. Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında sınır kontrollerinin geri getirilme ihtimali, Kuzey İrlanda'da bir kriz yaratmaya gebe olarak görülüyor.

Geçen hafta AB'ye yollanan ve Lizbon Anlaşması'nın üye ülkelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesinin işletilmesi talebini içeren mektupla resmen başlayan Brexit sürecinin 2 yıl devam etmesi ve Birleşik Krallık'ın Mart 2019'da AB'den ayrılması öngörülüyor.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl yapılan AB referandumunda seçmenlerin yüzde 52'si Brexit yönünde oy vermişti.