Birleşik Krallık'ta halk sandık başında

LONDRA (AA) - Birleşik Krallık’ta bugün erken genel seçim için sandık başına gidilirken, oy kullanan seçmenler, yeni hükümetin eğitim ve sağlık alanlarına yatırım yapması ve demiryollarını kamulaştırmasını istiyor.

Yaklaşık 9 milyon kişinin yaşadığı başkent Londra'da kayıtlı 5 milyon civarında seçmen oylarını, okullar, kiliseler ve belediyelerde kullanıyor. Kamu binalarının yetersiz kaldığı veya bulunmadığı bölgelerde ise halk oyunu, bar, kuaför ve müze gibi alternatif mekanlarda da verebiliyor.

Bu çerçevede Anadolu Ajansı da Londra'nın güneydoğusundaki tarihi Greenwich semtinde Greenwich Belediyesi’nin işlettiği bir çocuk oyun parkında sandığa giden seçmenlerle konuştu. Seçmenler, gerekçeleriyle birlikte ne yönde oy kullandıklarını dile getirdi.

Ulusal Sağlık Servisi’nde (NHS) iletişim ve pazarlama müdürü olarak görev yapan 29 yaşındaki Liam McTrumshore, önceki seçimlerde hep Liberal Demokrat Parti’yi desteklediğini ancak bu seçimde oyunu İşçi Partisi’nden yana kullandığını söyledi. Yeni tercihinin arkasında birkaç sebep bulunduğunu belirten McTrumshore, şöyle konuştu:

“Muhafazakarların kesintilerinin sağlık sistemini ne hale getirdiğini gördüm. Durum hiç iyi değil. Doğru bir alternatife ihtiyacımız var. Jeremy Corbyn’in liderliğinin de İşçi Partisi’ne bunu sunduğuna inanıyorum. Ben de bu nedenle oyumu İşçi Partisi’ne verdim.”

- Konut ve demiryolları konusunda icraat bekleniyor

30 yaşındaki emlak yatırımcısı Joe Pollenballar ise 2015’deki seçimde Muhafazakar Parti’yi desteklediğini ancak Theresa May’den bıktığı için fikrini değiştirdiğini ve oyunu İşçi Partisi’ne verdiğini söyledi. Pollenballar, "Demiryollarını kamulaştırmalarını istiyorum. Bu benim için temel konu." dedi.

24 yaşındaki barmen Alexandra Wilks, "Konut konusu benim için ilk sırada. Genç birisi olarak bu benim için büyük bir sorun. Bir sonraki konu ise sağlık sistemi. Ayrıca demiryolları da bir diğer konu. Ülke genelinde seyahat eden ve demiryollarını sık kullanan birisi olarak mevcut halde demiryolları rezalet durumda.” ifadelerini kullandı.

- Genç seçmenin gündemi eğitim

Üniversitede fotoğrafçılık okuyan 20 yaşındaki Matthew Parker de oy tercihini İşçi Partisi'nden yana kullanmış. Parker, "Theresa May'in başbakan olmasını istemediğimden dolayı oyumu İşçi Partisi'ne verdim. May şu ana kadar ülkeyi batırdı. Ben de, onu mümkün olduğunca oyun dışına çıkarabilmek için İşçi Partisi’ne oy verdim.” şeklinde konuştu.



20 yaşındaki üniversite öğrencisi Molly Ferman da, İşçi Partisi’nin "yılda 9 bin sterlin olan üniversite harçlarının kaldırılması" sözünün kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi. Ferman, ayrıca sağlık sisteminin iyileştirilmesi ile Muhafazakarların mevcut politikalarından uzaklaşılması çerçevesinde Jeremy Corbyn’i desteklediğini söyledi.

Yine 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Samuel Burchard da, eğitim sektöründeki kesintiler başta olmak üzere Muhafazakar Parti hükümetinin sağlık ve güvenlik alanında uyguladığı kemer sıkma politikalarından hoşnut olmadığını aktardı.

- Seçim vaatleri

İşçi Partisi lideri Corbyn'in seçim vaatleri arasında yılda dokuz bin sterlini bulan üniversite harçlarını kaldırmak, ülkenin sağlık sistemine 2022 yılına kadar 37 milyar sterlin ek yatırımda bulunmak ve demiryolları ile su ve enerji şirketlerini kamulaştırmak yer alıyor.

Başbakan May, seçim kampanyasında "Güçlü ve istikrarlı liderlik" sloganını kullanırken, iktidar partisini "ayrıcalıklı azınlık" için çalışmakla suçlayan Corbyn seçim kampanyasını "Azınlık değil çoğunluk için" sloganıyla yürütüyor. Ancak Muhafazakar Parti lideri May ülkedeki birçok kesim tarafından sağlık sistemini özelleştirmeye çalışmakla suçlanıyor.

- Anketler, partileri yakın gösteriyor

Kamuoyu yoklamaları, seçim sonucunda May liderliğindeki Muhafazakarların az farkla da olsa tek başına hükümet kuracak çoğunluğa erişeceğini bildiriyor. Ülkedeki başlıca anket şirketlerinin bulgularının ortalaması, dün itibarıyla Muhafazakar Partiyi yüzde 43'te, İşçi Partisini ise yüzde 37,2 oy oranında gösterse de Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti ile Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi arasındaki mücadelenin başa baş geçeceği düşünülüyor.

Katılımın yüzde 66 olduğu 2015 yılındaki son genel seçimde Muhafazakar Parti tek başına iktidara gelmişti. Theresa May, selefi David Cameron'un geçen yıl yapılan Brexit referandumunun ardından istifası üzerine başbakanlık koltuğuna seçilmeden oturmuştu.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık’ta yaklaşık 47 milyon seçmen bugün yerel saatle 22.00'ye (TSİ 00.00) kadar oylarını kurulan 40 bin merkezde kullanıyor.

Parlamentodaki 650 milletvekilliği için 191’i bağımsız toplam 3 bin 304 aday yarışıyor. Dar bölge ve çoğunluk esasına dayalı seçim sisteminde tek başına hükümet kurmak için parlamentoda 326 koltuğu kazanmak yeterli oluyor.