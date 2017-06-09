Birleşik Krallık'ta sandık çıkış anketlerinin sonuçları açıklandı

LONDON (AA) - Birleşik Krallık'ta yapılan erken genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre iktidar partisi tek başına hükümet kuracak 326 milletvekili elde edemiyor.

Ankete göre iktidardaki Muhafazakar Parti 314, ana muhalefetteki İşçi Partisi 266 milletvekili çıkarıyor.

Bu sonuca göre Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti tek başına iktidar için gerekli 326 milletvekiline ulaşamıyor. Jeremy Corbyn liderliğinde İşçi Partisi ise milletvekili sayısını 34 artırmış görünüyor.

Sandık çıkış anketi sonuçlarına göre Birleşik Krallık'ta bir koalisyon veya azınlık hükümeti ihtimali belirmiş oluyor.

BBC, Sky ve ITV kanallarının ortaklaşa yayınladığı sandık çıkış anketine göre, ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisi (SNP) de seçimin kaybedenleri arasında. SNP'nin milletvekili sayısı 22 azalarak 34'e düşüyor.

Liberal Demokrat Parti ise milletvekili sayısını 6 artırarak 14'e çıkarıyor.

Aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) ankete göre milletvekili çıkaramıyor.

Ülkede bir siyasi partinin tek başına iktidar olabilmesi için parlamentodaki 650 sandalyenin en az 326'sını kazanması gerekiyor.

Yaklaşık 47 milyon seçmenin bulunduğu ülkedeki kesin seçim sonucunun sabaha karşı belli olması bekleniyor.

Birleşik Krallık'ta oy verme işlemi sona erdi

Birleşik Krallık'ta parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasını ve yeni hükümeti belirlemek için yapılan erken genel seçimde oy verme işlemi sona erdi.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yaklaşık 47 milyon seçmen, yerel saatle 07.00'den 22.00'ye kadar oy kullandı. Sonuçların, bu sabaha karşı netleşmesi bekleniyor.

Genel seçimle ilgili yapılan son kamuoyu yoklamaları, Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Partiyi yüzde 43'te, Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisini ise yüzde 37,2 oy oranında gösteriyordu. May liderliğindeki iktidar partisinin, az farkla da olsa tek başına hükümet kuracak çoğunluğa erişeceği tahmin ediliyor.

Başbakan Theresa May'in 18 Nisan'da açıkladığı erken seçim kararıyla girilen seçim yarışında, 68 siyasi parti yer aldı. Parlamentodaki 650 milletvekilliği için 191'i bağımsız toplam 3 bin 304 aday yarıştı.

Muhabirler: İnci Gündağ, Tayfun Salcı