Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam İnan Ekici israil Mardin
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Birleşik Krallık'ta sandık çıkış anketlerinin sonuçları açıklandı

Birleşik Krallık'taki erken genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre iktidar partisi tek başına hükümet kuracak 326 milletvekiline ulaşamıyor. Ankete göre Muhafazakar Parti 314, İşçi Partisi 266 milletvekili çıkarıyor.

Birleşik Krallık'ta sandık çıkış anketlerinin sonuçları açıklandı

LONDON (AA) - Birleşik Krallık'ta yapılan erken genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre iktidar partisi tek başına hükümet kuracak 326 milletvekili elde edemiyor.

Ankete göre iktidardaki Muhafazakar Parti 314, ana muhalefetteki İşçi Partisi 266 milletvekili çıkarıyor.

Bu sonuca göre Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti tek başına iktidar için gerekli 326 milletvekiline ulaşamıyor. Jeremy Corbyn liderliğinde İşçi Partisi ise milletvekili sayısını 34 artırmış görünüyor.

Sandık çıkış anketi sonuçlarına göre Birleşik Krallık'ta bir koalisyon veya azınlık hükümeti ihtimali belirmiş oluyor.

BBC, Sky ve ITV kanallarının ortaklaşa yayınladığı sandık çıkış anketine göre, ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisi (SNP) de seçimin kaybedenleri arasında. SNP'nin milletvekili sayısı 22 azalarak 34'e düşüyor.

Liberal Demokrat Parti ise milletvekili sayısını 6 artırarak 14'e çıkarıyor.

Aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) ankete göre milletvekili çıkaramıyor.

Ülkede bir siyasi partinin tek başına iktidar olabilmesi için parlamentodaki 650 sandalyenin en az 326'sını kazanması gerekiyor.

Yaklaşık 47 milyon seçmenin bulunduğu ülkedeki kesin seçim sonucunun sabaha karşı belli olması bekleniyor.

Birleşik Krallık'ta oy verme işlemi sona erdi

Birleşik Krallık'ta parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasını ve yeni hükümeti belirlemek için yapılan erken genel seçimde oy verme işlemi sona erdi.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yaklaşık 47 milyon seçmen, yerel saatle 07.00'den 22.00'ye kadar oy kullandı. Sonuçların, bu sabaha karşı netleşmesi bekleniyor.

Genel seçimle ilgili yapılan son kamuoyu yoklamaları, Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Partiyi yüzde 43'te, Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisini ise yüzde 37,2 oy oranında gösteriyordu. May liderliğindeki iktidar partisinin, az farkla da olsa tek başına hükümet kuracak çoğunluğa erişeceği tahmin ediliyor.

Başbakan Theresa May'in 18 Nisan'da açıkladığı erken seçim kararıyla girilen seçim yarışında, 68 siyasi parti yer aldı. Parlamentodaki 650 milletvekilliği için 191'i bağımsız toplam 3 bin 304 aday yarıştı.

Muhabirler: İnci Gündağ, Tayfun Salcı

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Birleşik KrallıkDünyaErken Genel Seçimİşçi PartisiMuhafazakar PartiSandık çıkış Anketleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5