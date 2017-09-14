Birleşik Krallık'ta terör bağlantılı gözaltılarda rekor

LONDRA (AA) - Birleşik Krallık'ta terör bağlantılı suçlardan gözaltına alınan şüphelilerin sayısı rekor seviyeye ulaştı.

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ülkede Haziran 2016-Haziran 2017 döneminde terör bağlantılı suçlardan gözaltına alınan kişi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 379'a yükseldi.

Bu sayının ABD'de 11 Eylül 2001'de gerçekleşen saldırılardan bu yana en yüksek seviyesinde olduğunun altını çizen Bakanlık, söz konusu rekor artışın, bu yıl İngiltere'de yaşanan terör saldırılarının ardından gerçekleştirilen gözaltılarla bağlantılı olduğunu kaydetti.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, terör bağlantılı suçlardan gözaltına alınan beyaz şüphelilerin sayısında da artış olduğu vurgulanırken, bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artışla 66'dan 127'ye ulaştığı aktarıldı.

Verilere göre, gözaltına alınan 379 kişiden 17'sinin 18 yaşın altında, 54'ünün de kadın olduğu bildirildi.

İçişledi Bakanlığı, terör bağlantılı suçlardan gözaltına alınanların sayısını 2001'den bu yana kayıt altına alıyor.

İngiliz polisi, son 6 yılda 800'den fazla İngiliz vatandaşının Suriye ve Irak'a gittiğini ve bu kişilerin yarısının da Birleşik Krallık'a geri döndüğünü tahmin ediyor. Çoğunun terör örgütü DEAŞ saflarında savaştığı düşünülen bu kişilerin adaya döndüklerinde terör eylemi düzenlemelerinden endişe ediliyor.

Adada mart ayından bu yana düzenlenen 4 terör saldırısından 3'ünü DEAŞ üstlenmişti.

Kullandıkları minibüsle 3 Haziran gecesi Londra Köprüsü üzerinde yayaları ezen, daha sonra da yakındaki Borough Pazarı'nda araçtan inerek çevrede bulunanları bıçaklayan 3 kişi polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Olayda, saldırganların yanı sıra 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Manchester'da 22 Mayıs'ta düzenlenen bombalı intihar saldırısında 22, mart ayında Londra'daki Westminster Köprüsü'ndeki araçlı ve bıçaklı saldırıda da 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkedeki son terör saldırısı da 19 Haziran'da Londra'nın Finsbury Park semtinde meydana gelmişti. Bir İngiliz, kullandığı minibüsü teravih namazından çıkan Müslümanların üzerine sürmüş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.