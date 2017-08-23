Birleşik Krallık'taki AB vatandaşlarına yanlışlıkla ihtarname yollanmış

LONDRA (AA) - Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) vatandaşı yaklaşık 100 kişiye ülkeyi terk etmeleri için "yanlışlıkla" ihtar mektubu yolladı.

AB'den ayrılma (Brexit) müzakereleri yürüten Birleşik Krallık'ta İçişleri Bakanlığının yaklaşık 100 AB vatandaşına bir ay içinde ülkeyi terk etmemeleri durumunda gözaltına alınacaklarını bildiren mektup yolladığı ortaya çıktı.



Olay, başkent Londra'daki Queen Mary Üniversitesinde öğretim üyesi olan bir Finlandiya vatandaşının kendisine yollanan mektubu sosyal medyada paylaşmasıyla öğrenildi.



Tarih bölümünde öğretim üyesi olan Dr. Eva Johanna Holmberg ülke basınında yer alan açıklamalarında, kendisine ulaşan mektupta "Sizi Birleşik Krallık'tan çıkarma kararı alındı." ifadesinin kullanıldığını ve bir ay içinde ülkeyi terk etmemesi halinde gözaltına alınacağı ihtarının yapıldığını aktardı.



İhtar mektubunu aldığında gözlerine inanamadığını anlatan Holmberg, olayı sosyal medyada paylaşmasının ardından benzer durumda kalan çok sayıda kişinin de kendisiyle temas kurduğunu söyledi.



Birkaç gün boyunca İçişleri Bakanlığında sorularına yanıt verecek bir muhatap aradığını dile getiren Holmberg, sonunda kendisini arayan bir bakanlık yetkilisinin, mektubun yanlışlıkla yollandığını söylediğini ve özür dilediğini kaydetti.



İçişleri Bakanlığından olayla ilgili yapılan açıklamada da "Yanlışlıkla sınırlı sayıda böyle mektuplar gönderilmiş. Bunun nasıl gerçekleştiğini araştırıyoruz." ifadesine yer verildi.



İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yaklaşık 3 milyon 200 bin AB vatandaşının, AB ülkelerinde de yaklaşık 1 milyon 200 bin Birleşik Krallık vatandaşının yaşadığı tahmin ediliyor.

Ülkenin AB ile yürütttüğü Brexit müzakerelerindeki en önemli başlıklardan birini de AB'deki Birleşik Krallık vatandaşları ile Birleşik Krallık'taki AB vatandaşlarının haklarının karşılıklı olarak korunması oluşturuyor. Bu konuda bir anlaşmaya varılamaması halinde Brexit sürecinin tamamlanacağı 2019'dan itibaren taraflar birbirilerinin vatandaşlarını sınır dışı edebilecek.

Birleşik Krallık'ta 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 52'si Brexit yönünde oy kullanmıştı.

Lizbon Anlaşması'nın, üyelerin Birlikten ayrılmasını düzenleyen 50'nci maddesini mart ayında işleten Birleşik Krallık, AB'den ayrılma sürecini resmen başlatmıştı. 19 Haziran'da başlayan Brexit müzakerelerinin 2 yıl sürmesi ve 2019 Mart ayında tamamlanması öngörülüyor.