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Birleşik Krallık'taki Türkler sandık başında

- Birleşik Krallık'ta yaşayan Türkler, anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması için oy kullanmaya başladı - Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Ergin: - "Oy verme işlemi birkaç dakika önce başladı ama ilk dakikadan itibaren vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisiyle karşı karşıyayız"

Birleşik Krallık'taki Türkler sandık başında

LONDRA (AA) - Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için oy kullanmaya başladı.

İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya'da yaşayan Türk vatandaşları, oylarını yerel saatle 09.00'dan itibaren Londra'nın batısındaki Hammersmith Novotel Konferans Merkezi ile İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Edinburgh Başkonsolosluğu çalışma ofisinde kurulan sandıklarda kullanıyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türkler, istedikleri merkezde sandık başına gidebilirken, nüfus cüzdanı, pasaport ve ehliyet gibi üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, fotoğraflı, mühürlü, resmi bir belge ile oylarını verebiliyor.

Londra'daki oy verme sürecini AA muhabirine değerlendiren Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, şimdiye kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ve referanduma vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, Birleşik Krallık'ta 90 binden fazla kayıtlı seçmen bulunduğunu ve bu seçmenlerin büyük kısmının da Londra Başkonsolosluğunun görev çevresinde ikamet ettiğini anlatan Ergin, "Önceki seçimlere göre seçmen sayımızda 4 bin 500 ila 5 bin civarında artış oldu, yeni kayıtlar oldu. Oy verme işlemi birkaç dakika önce başladı ama ilk dakikadan itibaren vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Ergin, seçim sürecinin, düzenli ve sakin bir ortamda gerçekleşebilmesi için gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı.

Birleşik Krallık'taki Türk vatandaşları için oy verme işlemi 4 gün boyunca devam edecek.

Vatandaşlar, her iki merkezde de 9 Nisan Pazar gününe kadar, hafta içi ve hafta sonu 09.00-21.00 saatleri arasında oy verebilecek.

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