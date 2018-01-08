"Birleşme ve satın alma işlem hacmi yüzde 41 arttı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de 2017 yılında 298 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşirken, işlem hacmi 2016'ya göre yüzde 41 artarak 10,3 milyar dolar oldu.

Deloitte Türkiye, 2017 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu'nu yayımladı. Türkiye'de birleşme ve satın almaların genel görünümünü ortaya koyan rapora göre, geçen yıl 298 işlem gerçekleşti.

Toplam işlem hacmi ise 2016'da yaşanan 7,3 milyar dolarlık dip seviyeye göre yaklaşık yüzde 41 artış göstererek 10,3 milyar dolar oldu. Bu rakam, 2016 öncesi döneme göre düşük kalsa da toparlanmaya işaret etti.

Geçen yıl birleşme ve satın almalar pazarının görünümünü az sayıdaki büyük ölçekli yabancı yatırımcı işlemi ile giderek artan sayıdaki girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemleri belirledi.





- Yabancı yatırımcıların işlem hacmi yüzde 45 arttı





Yabancı yatırımcıların işlem hacmi tarihsel dip seviyelerden birinin görüldüğü 2016'ya göre yüzde 45 artarak 5,5 milyar dolar olurken, işlem sayıları ise gerilemeye devam etti ve 2017, son 10 yıldaki en düşük ikinci yabancı işlem sayısının görüldüğü yıl oldu.

Öte yandan, Türk yatırımcılar toplam işlem adedinin yüzde 77'sini gerçekleştirirken, işlem hacimlerini yabancı yatırımcılara benzer şekilde 2016'ya göre yüzde 37 artırdı. Girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemlerinin sayısı ise yüzde 65 yükseldi.

İşlem büyüklüğü 50 milyon doların altında olan işlemler toplam işlem sayısının yüzde 84'üne denk gelirken, işlem hacminin ise yüzde 15'ini oluşturdu.

Son birkaç yıldır işlem sayıları düşen özel sermaye fonlarının temkinli tutumu devam etmekle birlikte, lokal fonların alım ve çıkış işlemleri ile fon toplama hazırlıkları bu pazarı hareketli tuttu.





- "2018'de birleşme ve satın alma pazarındaki toparlanma hızlanacak"





Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Hizmetleri Lideri Başak Vardar rapora ilişkin değerlendirmesinde, birleşme ve satın alma aktivitesini etkileyen makroekonomik ve politik risklere rağmen pazarda bir toparlanma olduğunu ifade etti.

İşlem hacminde hızlı bir yükselişi zaten beklemediklerini, yine de birkaç büyük ölçekli yabancı yatırımcı işleminin, işlem hacmini 10 milyar doların üzerine taşıdığını aktaran Vardar, işlem sayısının ise küçük ölçekli start-up yatırımlarının sayısındaki artışa bağlı olarak ciddi bir rakama ulaştığına işaret etti.

Vardar, "Hem finansal hem yabancı yatırımcılar, eski iştahlı günlerinden uzak olmakla birlikte, Türkiye'nin uzun vadeli potansiyeline olan güvenlerini kaybetmediklerini de her şeye rağmen gösterdi." yorumunu yaptı.

Başak Vardar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin güçlü temellerinin yatırımcıların gelecek dönemdeki yatırım kararlarını destekleyeceğini ve 2018 yılında birleşme ve satın alma pazarındaki toparlanmanın hızlanacağını tahmin ediyorum. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için sağlıklı finansal performansa sahip olan ve başarılı yönetilen Türk şirketleri cazip yatırım fırsatları sunmaya devam edecektir. Ayrıca özel sermaye fonlarının yeni fon toplama hazırlıkları ve girişim sermayesi şirketlerinin faaliyetleri göz önüne alınarak, finansal yatırımcı ortamının da hayli aktif olmasını bekliyoruz."





- En aktif yabancı yatırımcılar Avrupalılar





Deloitte Türkiye 2017 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu'na göre, geçen yıl 36 işlemle en aktif yabancı yatırımcı grubu Avrupalılar oldu.

Geçen yıl finansal yatırımcı işlem sayısı 146 işlemle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak toplam işlem adedinin yüzde 49'unu oluşturdu. Toplam finansal yatırımcı işlem hacmi 2016'ya göre yüzde 63 artarak 2,6 milyar dolar oldu.

Finansal yatırımcıların toplam işlem hacmine katkısı ise yüzde 25 ile 2008 yılının ardından en yüksek seviyede gerçekleşti.

Girişim sermayesi şirketleri ve melek yatırımcılar işlem sayılarını 2016'ya göre yüzde 65 artırarak 112 işlemle bu yıl da finansal yatırımcı işlemlerini domine etmeyi sürdürdü.

















