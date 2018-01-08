'Birleşmiş Milletler' gibi üniversite

BURSA (AA) - Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilere kapılarını açan Uludağ Üniversitesi (UÜ), 124 ülkeden 5 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 76 bin öğrencisiyle Türkiye'deki üniversiteler arasında öğrenci sayısı bakımından ilk 10'da yer alan UÜ'de 15 fakülte, 2 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar, 4 enstitü, 24 uygulama ve araştırma merkezi, 1 araştırma merkezi ve rektörlüğe bağlı 5 bölüm bulunuyor.

Üniversite, öğrenci gönderen ülke sayısıyla da dikkati çekiyor.

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitedeki 76 bin öğrenciye 2 bin 500 akademisyenle eğitim verdiklerini belirtti.

Ulcay, üniversitenin uluslararası eğitim verdiğini vurgulayarak, "Göreve geldiğimiz 3 yıl önce bin 900 öğrenci vardı. Şimdi 5 bin yabancı öğrenci var. Daha önce yabancı öğrenci alım sınavını burada Türkçe bilen yabancılara yapıyorduk. Bu yıl 10 ülkede 12 merkezde onların diliyle sınav yaptık." diye konuştu.

Bu yıl sınav yapacakları ülke sayısını 20'nin üzerine çıkaracaklarını belirten Ulcay, şöyle devam etti:

"Moğolistan, Malezya, Bangladeş, Hindistan, Suudi Arabistan, Lübnan, Fas, Somali, Kenya bu yıl sınav yapmayı planladığımız ülkelerden bazıları. Ayrıca şimdiye kadar lisans için sınavlar düzenliyorduk. Bu yıl yüksek lisans ve doktora için de o ülkelere gideceğiz. Türkçe bilmeyen fakat bizim üniversitemizi kazanan öğrenciler var. Onun için UÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini (ULUTÖMER) büyütüyoruz. Aynı anda bin 600 kişinin ders görebileceği bir yer planladık. 2018 yılı içinde bunun açılışı yapılacak. Yabancı öğrenciler gelince yer sıkıntısı çekiyor. Bunun için Başbakanlıktan bin kişilik yurt izni istedik. Yurt ile beraber üniversitenin içinde ULUTÖMER'in ayrı bir yeri olacak ve yabancı öğrencilere daha iyi hizmet verilecek."

Afganistan'dan 8 yıl önce Türkiye'ye gelen Jamshid Safi, lisans eğitimini Eskişehir'de aldıktan sonra UÜ'de iktisat alanında yüksek lisans yapmaya başladığını söyledi.

Babasının asker olmasından dolayı farklı ülkelerde üniversite eğitimi alma hakkının olduğunu anlatan Safi, "Ben Türkiye'yi tercih ettim çünkü Türkiye ve Afganistan arasında kardeşlik bağı var. Türkiye'ye gelince ailem de çok mutlu oldu. Artık burada kendimi yabancı hissetmiyorum. Kariyerime iki ülke arasında yapacağım ticaretle devam etmek istiyorum." dedi.

"Okul bitince Türkiye'ye yerleşmeyi düşünüyorum"

Slovakya'dan gelen Eva Mrekajova da lisans eğitimini ülkesinde tamamladığını, sosyoloji alanında yüksek lisans yapmak için Bursa'ya geldiğini hatırlattı.

Mrekajova, Erasmus programıyla 7 yıl önce Türkiye'ye geldiğinde yüksek lisansı burada yapmaya karar verdiğini dile getirerek, "Şu an tez aşamasındayım. Buradaki yabancı öğrenciler benim tez konum. Onların fotoğraflarını ve yaşam hikayelerini ele aldım. Hatta bununla ilgili çektiğim fotoğraflardan sergi açtım. Türkiye'yi çok sevdim, okul bitince buraya yerleşmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Endonezyalı Zulkhairi Arafat Faraby ise 2012 yılından beri Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Uzak Doğu'ya kar yağmıyor. Küçüklükten beri kar görmek istiyordum. Üniversiteyi Türkiye ya da Malezya'da okuyacaktım. Aileme danıştıktan sonra Türkiye'yi tercih ettim. Bir Müslüman olarak Türkiye'de yaşamaktan mutluyum. Kar yağdığında çok seviniyordum ama şimdi üşüyorum." dedi.

"Burada aldığım eğitimle ülkemde güzel işler yapacağım"

Somali'den gelen Abdisalan Elmi de İslam tarihi üzerine yüksek lisans yaptığını ifade ederek, "Somali ve Türkiye arasında güzel bir bağ var. Bundan dolayı Türkiye'de çok fazla Somali vatandaşı var. Burada aldığım eğitimle ülkemde güzel işler yapacağım." diye konuştu.

Kırımlı Meriem Kenzhakaieva da Mimarlık Fakültesinde eğitim gördüğünü anlatarak, Türkiye'den aldığı bilgileri ülkesinde uygulamak istediğini dile getirdi.