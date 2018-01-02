Birleşmiş Milletler Irak Misyonu:

BAĞDAT (AA) - Irak'ta geçen aralık ayında yaşanan şiddet olaylarından dolayı 69 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ta aralık ayında yaşanan çeşitli şiddet olayları ve silahlı çatışmalarda 69 kişi hayatını kaybetti, 142 kişi de yaralandı." denildi.
Açıklamada, yaşanan söz konusu şiddet olaylarının büyük bölümünün başkent Bağdat'ta gerçekleştiği bildirilerek, burada 24 kişinin öldüğü, 98 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
BM Irak Misyonu, geçen kasım ayında da 63 sivilin yaşamını yitirdiğini, 140'nın da yaralandığını belirtmişti.