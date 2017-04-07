Birlik başkanı trafik kazasında yaşamını yitirdi

GİRESUN (AA) - Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Pervari Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Burhan Engin hayatını kaybetti.

İlçenin Pazarsuyu mevkisinde, Burhan Engin yönetimindeki 34 GN 4522 plakalı hafif ticari araç dereye yuvarlandı.

Olay yerine gelen Bulancak Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) araçtaki şahısları dereden çıkardı.

Kazada Burhan Engin olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Türkan Engin ağır, Ömer Damar da hafif yaralandı.

Yaralılar ambulansla Bulancak Devlet Hastanesine sevk edildi. Türkan Engin daha sonra Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğtim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Ailenin Siirt'ten Güzelyurt köyünde imam olan oğulları Mehmet Engin'i ziyaret için geldiği ve hayatını kaybeden Burhan Engin'in Pervari Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı olduğu öğrenildi.