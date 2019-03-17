İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihi açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberlik için sadece Çanakkale yeter de artar. Biz dünyanın dört bir yanına medeniyet götürmüş neslin evlatlarıyız." dedi.

Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı'nda, Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, "Çanakkale Zaferi Platosu"nun açılışı yapıldı.

Çanakkale'de yaşananları günümüze yansıtmak ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla gerçekleşen programda konuşan Çağırıcı, "Birlik ve beraberlik için sadece Çanakkale yeter de artar. Biz dünyanın dört bir yanına medeniyet götürmüş neslin evlatlarıyız." ifadesini kullandı.

Çanakkale'nin herkesin en güzel ortak paydası olduğunu vurgulayan Çağırıcı, "Çanakkale'de şehit olanlar da farklı inançlardaydı, farklı düşünüyorlardı ama bu vatanın ortak paydasında bir araya gelerek omuz omuza mücadele ettiler ve şimdi de bir tek ortak payda olan şehit ortak paydasında kucak kucağa yatıyorlar." şeklinde konuştu.

Çağırıcı, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısını da kınayarak, "Eğer medeniyetten bahsedenler bugün yüzde biri Müslüman olan Yeni Zelanda'da Müslümanları şehit ediyorsa, oturup düşünmek lazım. Biz, birçok millete ensarlık ve ev sahipliği yaparak onların dualarını alıyoruz." ifadesini kullandı.



- "Hala bu coğrafya üzerindeki niyetlerin değişmediğini gör

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da "Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, 'Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar' diye nitelendirdiği zihniyet, yine dişini göstermiş ve Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camimize saldırıp 50 Müslümanı şehit etmiştir. Dün Çanakkale'de saldıranlar ne için kime saldırdıysa bugün de aynı duygu ve düşüncülerle hareket edilmiştir. İşte bu sebepledir ki Çanakkale, imanın, İslam'ın ve insanlığın son direniş hattıdır." diye konuştu.

AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk ise Yeni Zelanda'daki saldırıyı kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün çoğu kişinin haritada yerini bilmediği ülkede önceki gün 50 kardeşimiz şehit edildi. Orada verilen mesajlara baktığımızda hala bu coğrafya üzerindeki niyetlerinin değişmediğini görüyoruz. O alçak emellerinin bitmediğini görüyoruz. İnşallah bu yaşananlar İslam coğrafyasında dağınıklıkların toparlanmasına vesile olur."

Protokol konuşmalarının ardından "18 Mart 1915 Platosu"nun açılışı gerçekleşti ve Çanakkale Savaşı, top, tüfek ve atlı süvarilerin yer aldığı bir gösteri eşliğinde canlandırıldı.

Programa, Bağcılar Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çanakkale Zaferi'nin anlatılacağı platoda, 20 Mart'a kadar her gün 11.00, 13.00, 15.00 ve 17.00'de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.