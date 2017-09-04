"Birlik ve beraberlik ruhunu tesis etmemiz gerekiyor"

ANTALYA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, "Kutuplaşmayı, bölünmeyi önleyecek ama geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak birlik beraberlik ruhunu tesis etmemiz gerekiyor." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla MHP Antalya İl Başkanlığında düzenlenen programda, Günal, MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, İl Başkanı Mustafa Aksoy ile partililer bayramlaştı.

Günal, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı'nın aynı tarihlere denk geldiğini, milli ve manevi bayramların önemli olduğunu söyledi.

"Milli ve manevi değerlerimize birlikte sahip çıkmadığımız, birlik ve beraberlik ruhunu kaybettiğimiz zaman başımıza gelenleri hatırlamamız lazım." diyen Günal, 100 yıl önce Türkiye'nin milyonlarca kilometresinin paylaşıldığını dile getirdi.

Birlik, beraberliğin tesisi için bayramları vesile kılarak ve birlikte hareket etme kabiliyetini geliştirmek gerektiğini ifade eden Günal, şunları kaydetti:

"Başta siyasilere, devlet adamları sorumlularına görev düşüyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak o sorumluğun bilinci içerisinde, devletimizin bekası, milletimizin refahı için gerekli olan çalışmaları yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Özellikle Türk dünyasında yaşananlar, son günlerde Arakan'da yine Müslümanlara yapılan zulmü hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla nerede bir savaş, kavga varsa orada ya Türkleri ya Müslümanları görüyoruz. Başka yerlerdeki çatışmalar, tartışmalar bir şekilde çözülüyor ama bizim olduğumuz yerlerde vesayet savaşları devam ediyor. Onun için Türk İslam alemi olarak milli manevi değerlerimizi koruyarak, geleceğe güvenle bakacak çalışmaları yapmamız gerek. Kutuplaşmayı, bölünmeyi önleyecek ama geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak birlik beraberlik ruhunu tesis etmemiz gerekiyor."

Günal, bayramın bu kapsamda öncelikle dava arkadaşlarına, Türk milletine, Türk dünyası ile İslam alemine huzur, refah ve barış getirmesini temenni etti.

Milletvekili Yurdakul da kardeşliğin, hoşgörünün, refahın, paylaşmanın özelikle darda ve zorda kalanlara el uzatılan bir bayram yaşadıklarını belirterek, bayramın Türk İslam alemine huzur getirmesini temenni etti.