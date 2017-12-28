Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı yakalandı

ANTALYA (AA) - Adana'da imam nikahıyla birlikte yaşadığı Gamze İlhan'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan cinayet zanlısı Soner Uçku, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 23 Aralık Cuma günü Adana'nın Çukurova ilçesinde 1 çocuğunun annesi resmi nikahsız eşi Gamze İlhan ile aralarında çıkan tartışmanın ardından Gamze İlhan'ı bıçaklayarak öldüren ve ardından kaçan Soner Uçku'nun Manavgat'ta olduğu tespit edildi.
Side Jandarma Karakolu ekipleri, Side Mahallesi'nde Jale İnan Parkı yakınlarında bir eve yaptığı operasyonda Soner Uçku'yu yakaladı. Zanlı jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.