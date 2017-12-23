Birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın öldü

ADANA (AA) - Adana'da imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gamze İlhan (28) ile Soner U. arasında merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Soner U, Gamze İlhan'ı vücudunun bazı yerlerinden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gamze İlhan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.