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Birmot'tan "Fiat Egea" kazanma fırsatı

- Birmot, servislerinde araçlarına mekanik bakım ve onarım işlemi yaptıran müşterilerini çekiliş sonrasında Fiat Egea sahibi yapıyor

Birmot'tan

İSTANBUL (AA) - Birmot, düzenlediği kampanya ile servislerinde araçlarına mekanik bakım ve onarım işlemi yaptıran müşterilerini çekiliş sonrasında Fiat Egea sahibi yapıyor.

Birmot'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya çerçevesinde Birmot servislerinde 650 TL mekanik bakım-onarım işlemi yaptıranlara bir çekiliş hakkı, 650 TL katları harcamalar için ise ilave çekiliş hakkı veriliyor.

Ayrıca, Fiat Egea sahibi olmak isteyen müşteriler 29 Eylül'e kadar geçerli olacak kampanyaya katılarak araç bakımı da yaptırabilecek.

Otomotiv perakendecisi ve araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv çatısı altında bulunan Birmot Fiat Servisleri; Adana, Ankara Yenimahalle, Antalya, Bursa Nilüfer, Bursa Osmangazi, Eskişehir, İstanbul Ataşehir, İstanbul Beylikdüzü, İstanbul İstinye, İstanbul Küçükyalı, İstanbul Zincirlikuyu, İzmir, Kütahya ve Samsun'da bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
BirmotFiat EgeaOtokoç Otomotiv
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